За неделю в плену 32 россиянина: бойцы полка "Скала" показали как сорвали наступление оккупантов

Военные отдельного штурмового полка "Скала" за неделю взяли в плен 32 российских оккупанта. Было сорвано наступление врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение 425-го ОШП.
"Планировали наступление, а закончили в плену. Теперь вместо угроз - страх, нытье и классическое "нас обманули", - рассказали в подразделении.
Во время допроса пленные рассказали, как попали на войну. В частности, один из них пошел в военкомат, чтобы вернуть водительское удостоверение - а оттуда его отправили на фронт
"Сейчас думаю, что лучше бы почтальоном служил, на велосипеде ездил", - говорит оккупант.
А вот второй пожаловался, что его обманули.
"Меня обманули, короче. Поедешь, Валера, на стройку. Ну, на стройку так на стройку. И вот такая у меня стройка", - заявил тот.
Третий рассказал, что был в СИЗО и там его неделю умоляли о подписании контракта.
Оккупанты в плену рассказывают об огромных потерях РФ: "Я из восьми человек дошел до точки только один. Я видел, как моих друзей разрывало на куски". Другой добавляет: "Из 20 человек дошло, может, человек пять, и те - "трехсотые".
Ранее мы писали о том, что десантники взяли в плен десять военных РФ на Курском направлении. Как отмечалось, условия в подразделениях на территории России были настолько нечеловеческими, что они добровольно сдались украинским военным.
Кроме этого Силы специальных операций устроили неожиданный налет на тыловые позиции россиян. Им удалось взять в плен шестерых оккупантов.