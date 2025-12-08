За неделю ДТЭК вернул свет полумиллиону семей, которые были без электричества из-за обстрелов

На прошлой неделе энергетики компании ДТЭК вернули свет 500 тысячам семей, чьи дома были обесточены в результате вражеских атак.

Как сообщает РБК-Украина , об этом говорится в сообщении ДТЭК.

Отмечается, что больше всего восстановлений было в Донецкой области, где сохраняется крайне тяжелая ситуация из-за активных боев на территории области. С 1 по 7 декабря энергетикам удалось вернуть электроснабжение в 275 тысяч домов.

Также враг усилил атаки Одесской области: за неделю энергетики здесь вернули свет для почти 214 тысяч семей, чьи дома обесточивались вражескими атаками.

На Днепропетровщине, которая продолжает страдать как от вражеских атак, так и от близости линии фронта, на прошлой неделе удалось вернуть свет в 94,6 тысяч домов местных жителей, обесточенных обстрелами.

В свою очередь на Киевщине за этот же период ремонтные бригады смогли восстановить электричество в 2,8 тысячах домов.