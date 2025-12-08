ua en ru
Пн, 08 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

За неделю ДТЭК вернул свет полумиллиону семей, которые были без электричества из-за обстрелов

Украина, Понедельник 08 декабря 2025 16:18
UA EN RU
За неделю ДТЭК вернул свет полумиллиону семей, которые были без электричества из-за обстрелов Фото: ДТЭК вернул свет полумиллиону семей за неделю после обстрелов РФ (Getty Images)
Автор: Юлия Бойко

На прошлой неделе энергетики компании ДТЭК вернули свет 500 тысячам семей, чьи дома были обесточены в результате вражеских атак.

Как сообщает РБК-Украина, об этом говорится в сообщении ДТЭК.

Отмечается, что больше всего восстановлений было в Донецкой области, где сохраняется крайне тяжелая ситуация из-за активных боев на территории области. С 1 по 7 декабря энергетикам удалось вернуть электроснабжение в 275 тысяч домов.

Также враг усилил атаки Одесской области: за неделю энергетики здесь вернули свет для почти 214 тысяч семей, чьи дома обесточивались вражескими атаками.

На Днепропетровщине, которая продолжает страдать как от вражеских атак, так и от близости линии фронта, на прошлой неделе удалось вернуть свет в 94,6 тысяч домов местных жителей, обесточенных обстрелами.

В свою очередь на Киевщине за этот же период ремонтные бригады смогли восстановить электричество в 2,8 тысячах домов.

Напомним, в ноябре энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет более 3,5 миллионам семей, чьи дома были без электричества из-за вражеских атак.

Как сообщалось, в октябре энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет в дома почти 3 млн семей, чьи дома были без электроэнергии из-за ударов по энергетической инфраструктуре.

А в течение сентября энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет в дома 424 тысяч семей, чьи дома были обесточены в результате вражеских обстрелов.

А в августе энергетики компании ДТЭК вернули свет в дома более миллиона семей, которые обесточивались из-за обстрелов в четырех областях.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭК Энергетики
Новости
Зеленский сегодня в Лондоне: что в программе переговоров и чего ждать от визита в Брюссель
Зеленский сегодня в Лондоне: что в программе переговоров и чего ждать от визита в Брюссель
Аналитика
"Клещи" в Покровске и бои в Запорожской области. Что происходит на фронте
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Клещи" в Покровске и бои в Запорожской области. Что происходит на фронте