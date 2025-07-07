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За неделю энергетики зажили дома 200 тысяч семей после вражеских атак, - ДТЭК

Украина, Понедельник 07 июля 2025 18:40
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За неделю энергетики зажили дома 200 тысяч семей после вражеских атак, - ДТЭК Фото: ДТЭК заживил дома 200 тысяч семей за неделю после атак РФ (Getty Images)
Автор: Юлия Бойко

В течение недели энергетики компании ДТЭК вернули электроэнергию в дома более 193 тысяч семей. Их дома были без света в результате вражеских атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

Отмечается, что на прошлой неделе в Донецкой области энергетики вернули свет в дома 122,7 тысяч семей после вражеских атак.

В то же время в Днепропетровской области ремонтные бригады ДТЭК смогли вернуть электроснабжение в почти 49 тысяч домов.

Также продолжает страдать от регулярных вражеских атак Киевская область и Киев, где на прошлой неделе энергетики смогли восстановить электричество для 8,5 тысяч и 12,5 тысяч семей соответственно.

Кроме того, за неделю энергетики вернули свет почти тысяче домов в Одесской области.

Работа энергетиков ДТЭК

Напомним, в прошлом месяце энергетикам ДТЭК Рината Ахметова удалось восстановить электроснабжение в 443 тысячах домов, которые обесточивались из-за обстрелов в Донецкой, Днепропетровской, Одесской, Киевской областях и Киеве.

Напомним, в мае энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет в дома почти 500 тысяч семей в Донецкой, Днепропетровской, Одесской и Киевской областях, которые были без электричества из-за вражеских атак.

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