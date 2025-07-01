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В июне ДТЭК вернул свет 443 тысячам семей после вражеских обстрелов

Вторник 01 июля 2025 18:55
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В июне ДТЭК вернул свет 443 тысячам семей после вражеских обстрелов Фото: в июне ДТЭК вернул свет 443 тысячам семей после вражеских обстрелов (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

В прошлом месяце энергетикам ДТЭК, несмотря на все вызовы безопасности, удалось восстановить электроснабжение в 443 тысячах домов, которые обесточивались из-за обстрелов в Донецкой, Днепропетровской, Одесской, Киевской областях и Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Отмечается, что несмотря на постоянные вызовы безопасности энергетики продолжали работать над восстановлением сетей и оборудования как в прифронтовых, так и более отдаленных от фронта регионах присутствия компании. В частности, в Донецкой области в прошлом месяце удалось вернуть электричество в 268,5 тысяч домов местных жителей.

В то же время Днепропетровщина тоже постоянно страдает от вражеских обстрелов, особенно юг региона, приближенный к зоне боевых действий. В июне энергетикам удалось вернуть свет в дома 165,5 тысяч семей местных жителей.

В тот же период ремонтные бригады ДТЭК вернули свет в дома около 4 тысяч жителей Киева и 2 тысяч семей жителей Киевщины, которые также были обесточены в результате обстрелов.

Страдала от вражеских атак и Одесская область. Здесь в июне энергетики восстановили электроснабжение 3 тысяч домов.

Напомним, в мае энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет в дома почти 500 тысяч семей в Донецкой, Днепропетровской, Одесской и Киевской областях, которые были без электричества из-за вражеских атак.

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ДТЭК Электроэнергия
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