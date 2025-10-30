RU

Общество Образование Деньги Изменения

Тысячи юношей ежедневно выезжают из Украины? В ГПСУ прокомментировали ситуацию

Фото: Паспортный контроль на границе (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева, Мария Кучерявец

После разрешения украинцам в возрасте 18-22 года временно выезжать за пределы страны, польскую границу ежедневно пересекают около 1600 юношей. В ГПСУ отмечают, что не видят значительного изменения пассажиропотока.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

По информации издания, с начала 2025 года и до ослабления ограничений в конце августа границу с Польшей пересекли около 45,3 тыс. украинцев в возрасте 18-22 лет.

В течение следующих двух месяцев это количество выросло до 98,5 тыс. человек, или 1600 в день.

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в комментарии РБК-Украина пояснил, что пограничники не ведут учет пересечения границы по возрастным группам.

"С момента, как мужчинам 18-22 лет (включительно) разрешено пересечение границы, они ее пересекают как на выезд, так и на въезд. Значительного влияния на пассажиропоток они не оказывают", - отметил Демченко.

По данным немецких медиа, количество украинских юношей, въезжающих в Германию, также возросло - с 19 человек в неделю в середине августа до 1400-1800 в неделю в октябре, пишет BR24.

Напомним, в Украине мужчинам в возрасте 18-22 лет разрешили выезжать за границу во время военного положения. Соответствующее постановление правительства вступило в силу в конце августа 2025 года.

По новым правилам, молодые мужчины могут пересекать государственную границу, если имеют загранпаспорт и военно-учетный документ - в бумажном или электронном формате.

В то же время ограничения остаются для некоторых категорий, в частности тех, кто работает в органах власти или местного самоуправления. Они могут выезжать только в служебные командировки.

