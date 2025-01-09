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Израиль ввел новые правила для въезда туристов из Украины: что нужно знать

Четверг 09 января 2025 12:15
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Израиль ввел новые правила для въезда туристов из Украины: что нужно знать Фото: Правила въезда украинцев в Израиль (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

С 1 января 2025 года Израиль вводит новые правила для туристов из безвизовых стран, в том числе и Украины. Теперь для въезда в страну необходимо оформить цифровое разрешение ETA-IL (Электронное разрешение на путешествие).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ассоциацию еврейских организаций и общин Украины.

Заявку на получение разрешения ETA-IL нужно подать минимум за 72 часа до прибытия. Ее стоимость составляет 25 шекелей (около 290 гривен - ред.), оплата осуществляется карточкой (средства не возвращаются). Срок действия - 2 года или до окончания срока действия паспорта. Максимальный срок пребывания - до 90 дней. Для более длительного срока необходимо обращаться в Управление по вопросам населения и иммиграции.

В случае изменения паспорта, имени или гражданства нужно подать новую заявку. Владельцы студенческой, рабочей или другой визы на ETA-IL не подаются. Также нужно помнить, что разрешение не заменяет проверки при въезде. Оформление разрешения является обязательным для всех туристов, кроме граждан Израиля и лиц с израильским идентификационным номером.

Заявку можно подать онлайн по ссылке: israel-entry.piba.gov.il.

Ранее РБК-Украина писало, что Израиль ввел новые условия для безвизового въезда, обязав иностранцев, в частности украинцев, оформлять электронное разрешение перед поездкой. Это решение вызвало критику со стороны посольств Украины и Молдовы, однако израильские дипломаты называют возмущение "бурей в стакане воды".

Мы также рассказывали, что подобная ситуация между Украиной и Израилем уже возникала в 2023 году. В августе украинское посольство обвинило Израиль в создании преград для въезда украинских беженцев и заявило о возможности запрета паломничества в Умань или даже отмены безвизового режима.

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