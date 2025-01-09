Израиль ввел новые правила для въезда туристов из Украины: что нужно знать

С 1 января 2025 года Израиль вводит новые правила для туристов из безвизовых стран, в том числе и Украины. Теперь для въезда в страну необходимо оформить цифровое разрешение ETA-IL (Электронное разрешение на путешествие).

Заявку на получение разрешения ETA-IL нужно подать минимум за 72 часа до прибытия. Ее стоимость составляет 25 шекелей (около 290 гривен - ред.), оплата осуществляется карточкой (средства не возвращаются). Срок действия - 2 года или до окончания срока действия паспорта. Максимальный срок пребывания - до 90 дней. Для более длительного срока необходимо обращаться в Управление по вопросам населения и иммиграции. В случае изменения паспорта, имени или гражданства нужно подать новую заявку. Владельцы студенческой, рабочей или другой визы на ETA-IL не подаются. Также нужно помнить, что разрешение не заменяет проверки при въезде. Оформление разрешения является обязательным для всех туристов, кроме граждан Израиля и лиц с израильским идентификационным номером. Заявку можно подать онлайн по ссылке: israel-entry.piba.gov.il.