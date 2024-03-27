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Тысячи украинских автомобилей до сих пор ездят в Чехии без регистрации: детали

Фото: Автомобили с украинскими номерами в Чехии (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

Украинские беженцы зарегистрировали в Чехии более 21 тысяч автомобилей с украинскими номерами. Требование регистрировать транспортные средства действует с 1 января 2024 года.

Но тысячи украинских автомобилей до сих пор ездят по дорогам страны без регистрации, сообщает РБК-Украина со ссылкой на novinky.cz.

По данным чешского Минтранса, с начала работы специального реестра для автомобилей украинских беженцев в Чехии прошлой осенью уже зарегистрировали 21 292 транспортных средства. Но в Чешском бюро страховщиков (объединение страховых компаний) оценили, что автомобилей с украинскими номерами в стране гораздо больше – около 38 тысяч.

За управление транспортным средством без регистрации грозит штраф в размере до 10 тысяч крон (395 евро) на месте или до 30 тысяч крон (1185 евро) в административном производстве.

В то же время неизвестно, штрафуют ли украинских беженцев за отсутствие регистрации у автомобиля. В полиции отмечают, что они имеют доступ к реестру и осуществляют такой контроль, но статистики таких штрафов не ведут.

Владельцы и водители автомобилей с украинской регистрацией в Чехии должны предоставить данные в специальный реестр, чтобы полиция могла находить нарушителей ПДД. Те, кто находился в Чехии раньше, должны были зарегистрировать машины до конца 2023 года. Прибывшие с 1 января 2024 года беженцы на регистрацию автомобиля имеют 7 дней с даты получения временной защиты. Это можно сделать бесплатно в администрации любого чешского территориального общества.

По последним данным Министерства внутренних дел, в Чехии находятся около 380 тысяч человек из Украины с временной защитой. Большинство – женщины и дети.

Напомним, мы писали, что Чехия хочет усилить обмен информацией об украинских беженцах. В частности через посольства, а также на европейском и международном уровнях.

Также мы сообщали, что в Германии хотят продлить льготы для украинских водителей. Беженцы могут освободить от требования перерегистрировать свои автомобили с 1 апреля.

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ЧехияАвтомобильное движениеШтрафы