В Германии хотят продлить льготы для украинских водителей: детали
Украинских беженцев в Германии могут освободить от требования перерегистрировать свои автомобили с 1 апреля. Правительство хочет продлить льготы для украинцев еще на полгода.
С такой просьбой федеральное министерство транспорта обратилось к правительствам земель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.
Правительство Германии предлагает продлить переходные положения, освобождающие украинских беженцев от требования получать немецкие номерные знаки на свои автомобили, ввезенные из Украины. Это касается украинцев, которые находятся в стране больше года.
Действие переходных положений, позволявших украинским беженцам временно не перерегистрировать свои авто, заканчивается 1 апреля. Теперь в Министерстве цифровизации и транспорта Германии хотят продлить их еще на 6 месяцев.
"Министерство предложило в течение этого периода окончательно выяснить с землями все открытые процедурные вопросы, связанные с регистрацией украинских транспортных средств", – сообщила DW пресс-секретарь федерального министерства транспорта.
Ранее земельные транспортные ведомства обращались в федеральное министерство с просьбой подготовить рекомендации, как поступить в особых случаях, когда возникнут трудности с регистрацией украинских авто в Германии. Например, когда водитель не является владельцем автомобля и не может доказать право им распоряжаться или когда транспортное средство не отвечает требованиям немецкого техосмотра.
Каждая земля будет решать отдельно, продлевать ли льготы для украинских автомобилей по просьбе федерального министерства транспорта. В земле Бранденбург подтвердили, что готовы выполнить просьбу федерального правительства. Остальные земли также ответили Минтрансу, что готовы прислушаться к предложению.
Напомним, мы писали, в Германии истекает срок положений, которые позволяли украинским беженцам ездить на украинских номерах больше года.
Также мы рассказывали, как перерегистрировать автомобиль в Германии и что для этого нужно. Стоимость переоформления авто зависит от земли.
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