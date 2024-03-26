В Германии хотят продлить льготы для украинских водителей: детали

Украинских беженцев в Германии могут освободить от требования перерегистрировать свои автомобили с 1 апреля. Правительство хочет продлить льготы для украинцев еще на полгода.

С такой просьбой федеральное министерство транспорта обратилось к правительствам земель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW .

Правительство Германии предлагает продлить переходные положения, освобождающие украинских беженцев от требования получать немецкие номерные знаки на свои автомобили, ввезенные из Украины. Это касается украинцев, которые находятся в стране больше года.

Действие переходных положений, позволявших украинским беженцам временно не перерегистрировать свои авто, заканчивается 1 апреля. Теперь в Министерстве цифровизации и транспорта Германии хотят продлить их еще на 6 месяцев.

"Министерство предложило в течение этого периода окончательно выяснить с землями все открытые процедурные вопросы, связанные с регистрацией украинских транспортных средств", – сообщила DW пресс-секретарь федерального министерства транспорта.

Ранее земельные транспортные ведомства обращались в федеральное министерство с просьбой подготовить рекомендации, как поступить в особых случаях, когда возникнут трудности с регистрацией украинских авто в Германии. Например, когда водитель не является владельцем автомобля и не может доказать право им распоряжаться или когда транспортное средство не отвечает требованиям немецкого техосмотра.

Каждая земля будет решать отдельно, продлевать ли льготы для украинских автомобилей по просьбе федерального министерства транспорта. В земле Бранденбург подтвердили, что готовы выполнить просьбу федерального правительства. Остальные земли также ответили Минтрансу, что готовы прислушаться к предложению.