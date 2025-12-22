Тысячи студентов в Сербии вышли на протесты против давления властей на университеты

Митинг состоялся в Новом Пазаре - городе с преимущественно боснийским мусульманским населением - и стал первым подобным студенческим протестом в этом населенном пункте.

Акция стала частью более широкого протестного движения, которое активизировалось после обвала крыши железнодорожного вокзала в Нови-Саде в прошлом году. Тогда погибли 16 человек, а трагедия стала символом, по мнению протестующих, системных проблем в стране.

Студенты Нового Пазара ранее привлекли внимание национальных медиа, когда несколько дней подряд ехали в Нови-Сад, чтобы присоединиться к массовым акциям в годовщину трагедии 1 ноября. Теперь они заявляют о репрессиях со стороны администрации университета: по их словам, часть студентов лишили статуса из-за участия в протестах, а десятки преподавателей были уволены.

Протестующие требуют роспуска руководящих органов университета и избрания нового ректора.

В течение дня участники акции почтили минутой молчания погибших в Нови-Саде, держали флаги своих городов и университетов, свистели и скандировали лозунги протестного движения.

Студенческие организации, часть научного сообщества и оппозиционные силы обвиняют президента Сербии Александра Вучича и правящую националистическую партию в коррупции, кумовстве, деградации государственных услуг и давлении на независимые медиа. Власти эти обвинения отвергают.