Рост военных расходов в РФ поспособствует инфляционному давлению, - британская разведка

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Министерство обороны Великобритании в Twitter .

В сводке британской разведки отмечается, что расходы российского правительства все больше сосредотачиваются на издержках продолжающейся широкомасштабной военной агрессии против Украины.

Так, предлагаемый бюджет на 2024 год в РФ предусматривает увеличение запланированных расходов на оборону примерно на 68% по сравнению с запланированными на 2023 год. В результате расходы на оборону на следующем году составят около 6% ВВП.

При этом расходы на образование и здравоохранение в России будут заморожены на уровне ассигнований на 2023 год, что равнозначно реальному сокращению расходов в связи с инфляцией.

"Необходимо будет выделить больше средств для финансирования выплат и расходов на здравоохранение растущего числа раненых солдат и семей погибших в конфликте". - говорится в публикации.

В этом контексте в Минобороны Британии напомнили, что более половины российских солдат получили настолько тяжелые ранения, что им потребовалась более длительная медицинская помощь. Как заявил 17 октября заместитель министра труда РФ Алексей Вовченко, каждому пятому из них потребовалась ампутация верхних конечностей.

"Планы России постоянно увеличивать военные расходы из-за войны против Украины, как ожидается, будут способствовать инфляционному давлению внутри страны. Более того, продолжающееся увеличение военных расходов заставит российское правительство принимать трудные решения о том, как финансировать войну, что, вероятно, усилит финансовое давление на российский бизнес", - прогнозируют в британской разведке.

При этом любое существенное сокращение военных расходов в России в будущем, скорее всего, устранит "все более важную движущую силу российской экономической активности перед лицом санкций", добавили в Минобороны Британии.