Тысячи пенсионеров теряют деньги: как оформить 20% надбавки от государства

Тысячи пенсионеров в горных районах годами не знают о прибавке к пенсии, которую им могут начислять по закону...

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Закон Украины "О статусе горных населенных пунктов в Украине".

Что это за доплата

В Украине действует надбавка к пенсии в размере 20% для людей, которые живут или работают в горных населенных пунктах. Она компенсирует более суровые условия жизни: длительные зимы, ограниченный транспорт и труднодоступность.

Автоматически ее никто не начисляет - надо самому обратиться в Пенсионный фонд.

Кто имеет право на надбавку

Чтобы получить эту доплату, нужно соответствовать сразу нескольким условиям:

жить или работать в горном населенном пункте не менее шести месяцев подряд;

не платить единый социальный взнос по месту работы в другом населенном пункте;

не находиться за границей более 60 дней подряд в течение последних трех месяцев без уважительных причин.

Надбавка доступна не только тем, кто живет там постоянно. Право на нее имеют и внутренне перемещенные лица, если они фактически проживают в горной местности и соответствуют этим условиям.

В каких областях есть горные населенные пункты

В перечень горных относятся населенные пункты в четырех областях:

Закарпатской;

Ивано-Франковской;

Львовской;

Черновицкой.

Как оформить

Надо лично обратиться в местный орган Пенсионного фонда Украины. Поскольку надбавка не назначается автоматически, часть пенсионеров годами ее не получает, несмотря на имеющееся право.