Тысячи немцев увольняются из Бундесвера, чтобы не воевать

Только за первую половину 2026 года количество заявлений об отказе от службы по религиозным или моральным убеждениям превысило показатели всего в прошлом году. Федеральное ведомство по делам семьи уже получило 5862 таких обращений.

Для сравнения:

за весь 2025 год было подано 3879 заявок;

заявок; в 2024 году этот показатель составлял лишь 2249 ;

; по состоянию на конец мая 2026 года власти уже удовлетворили 2667 запросов.

Конституция Германии четко защищает право граждан: никто не может быть принужден против своей совести к исполнению военной службы, связанной с применением оружия. Теперь немцы пользуются этим правом чаще, чем когда-либо.

Новый призыв и планы Писториуса

В Германии нет активного призыва, однако правительство пытается реанимировать истощенные вооруженные силы. Министр обороны Борис Писториус предложил новую систему: каждый немец 18 лет обязан заполнить специальную анкету, в которой должен подтвердить готовность к службе.

Это – "упрощенный призыв". Молодых людей также вызывают на медицинское освидетельствование, в то время как женщин в процесс привлекают только добровольно.

Многие воспринимают такие шаги, как подготовку к реальной мобилизации, поэтому люди действуют на опережение и подают заявления на статус отказника заранее.

Почему немцы покидают Бундесвер

Эксперты увязывают такую активность с глобальной нестабильностью. Среди главных страхов возможно участие в миротворческих миссиях или операциях в зоне конфликтов.

Сейчас у Бундесвера около 186 000 активных солдат, но этого мало. Цель Берлина – 260 000 добровольцев к 2035 году. Если план Бориса Писториуса не сработает, страна может вернуться к обязательному призыву, приостановленному в 2011 году.