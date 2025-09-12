Тысячи часов альтернативного контента: Зеленский анонсировал ответ на пропаганду РФ

Образование и культура как оружие влияния

Зеленский отметил, что система образования, построенная на пропаганде и манипуляциях, становится основой для агрессии.

"Политическая нечестность России во многом базируется на академической нечестности. Их учат презирать человеческое - и это усиливается. Пока в российских школах не преподают человечность, мирные договоры с РФ не будут работать", - подчеркнул глава государства.

Российская оккупация и уничтожение жизни

Президент отметил, что Россия превращает временно оккупированные территории в безлюдные зоны.

"Чем ближе подходит Россия, тем меньше становится жизни. Донбасс, в частности Донецк - когда-то один из самых богатых городов Украины - доведен до состояния, когда нормально жить там просто невозможно", - сказал Зеленский.

По его словам, агрессия России - это не только политика одного человека, а результат культуры, которая неизбежно толкает страну в войны.

"С кем из соседей Россия еще не воевала? Со всеми", - отметил президент.

Альтернативный контент и партнерство

Зеленский отметил необходимость ограничивать влияние РФ на экономику, медиа, культуру и образование соседних государств. В то же время он подчеркнул важность создания собственной культурной альтернативы.

"Мы уже работаем над тысячами часов контента, который станет ответом на российскую пропаганду. Это задача каждой страны - поддерживать свою культуру, образование и семьи, опираясь на внимание к человеческому, к человечности", - сказал глава государства.

Президент добавил, что Украина и страны-партнеры должны усиливать связи на уровне громад, семейной политики, образовательных и студенческих обменов, ведь именно это укрепляет устойчивость перед агрессором.