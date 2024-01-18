Готовил экологический теракт в Одесской области: в Украине задержан очередной агент РФ

Правоохранители задержали агента ФСБ, готовившего экологический теракт в Одесской области. За сотрудничество с врагом ему грозит пожизненное заключение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Главной задачей фигуранта было выявление и передача координат, где хранятся токсичные вещества, в том числе склады и хранилища с пестицидами", - отмечают в ведомстве.

Также агент разведывал места возможного базирования и маршруты перемещения сил обороны.

По указанным геолокациям оккупанты планировали осуществить воздушные атаки с применением ракетного вооружения и дронов-камикадзе типа Shahed.

Организация экокатастрофы

По данным СБУ, враг надеялся спровоцировать экологическую беду на территории региона и таким образом расшатать внутреннюю обстановку.

Для сбора сведений мужчина начал работать таксистом и под видом перевозки пассажиров фиксировал локацию "нужных" объектов.

Правоохранители пошагово задокументировали преступные действия агента ФСБ и задержали его во время выполнения вражеской задачи.

Агент под прикрытием

Предателем оказался студент одесского университета. Осенью 2023 года на него дистанционно вышел кадровый сотрудник ФСБ, личность которого уже идентифицирована киберспециалистами СБУ.

В интернет-переписке агрессор предложил студенту негласно сотрудничать в пользу РФ и получать за это "зарплату" от российской спецслужбы.

Фигурант поддерживал коммуникацию с ФСБ через популярный мессенджер, а для конспирации использовал разные сим-карты и мобильные телефоны.

Обыски и изъятие доказательств

Во время обысков у задержанного изъяты все гаджеты, которые он использовал в разведывательно-подрывной деятельности против нашего государства.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении за государственную измену, совершенное в условиях военного положения.

Продолжается расследование. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.