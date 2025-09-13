ua en ru
Давление США не сработает: Литва отказывается снимать санкции против Беларуси и России

Литва, Суббота 13 сентября 2025 01:20
UA EN RU
Давление США не сработает: Литва отказывается снимать санкции против Беларуси и России Иллюстративное фото: санкции против России (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

В Литве заявили, что остаются непоколебимыми в вопросе санкций против Беларуси и России и не снимут запрет на транзит удобрений, даже несмотря на возможное давление США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы литовского правительства Литвы Инги Ругинене, которую цитирует телеканал LRT.

В пятницу, 12 сентября, премьер Литвы Инга Ругинене заявила, что санкционное давление на Россию и Беларусь нужно не уменьшать, а наращивать. По ее словам, Вильнюс останется непреклонным в вопросе транзита белорусских калийных удобрений, даже если США будут оказывать давление в этом вопросе.

"Если мы не пойдем дальше и не будем давить относительно санкций и жесткого подхода к агрессору, будет плохо. Возможно, США будут давить, но, думаю, мы здесь непоколебимы", - заявила Ругинене.

Инга Ругиненэ подчеркнула, что не поддерживает идею ослабления санкций против Беларуси и России и считает, что следующий пакет должен быть даже жестче.

На вопрос о возможной связи между санкционной политикой и переговорами с США относительно дальнейшего пребывания американских войск в Литве, Ругинене отметила: "Безусловно, об этом можно было бы разговаривать".

Что известно об отмене санкций против Беларуси

Заявление литовского премьера прозвучало на фоне последних дипломатических сдвигов в отношениях Вашингтона и Минска.

Так, 11 сентября заместитель спецпосланника президента США Джон Коул во время встречи с Александром Лукашенко в Минске подтвердил снятие санкций с белорусской авиакомпании "Белавиа".

При этом Лукашенко ранее заявлял, что главной целью для него остается отмена американских ограничений на экспорт белорусских калийных удобрений. Кратчайший путь их экспорта пролегает через литовский порт в Клайпеде, однако этот транзит блокируется санкциями ЕС.

Литва последовательно выступает за их сохранение, подчеркивая, что экономическое давление на Минск и Москву остается ключевым инструментом влияния на агрессоров.

Санкции ЕС против России

Напомним, ЕС одобрил уже 18 пакетов санкций против России после полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году и работает над 19-м пакетом мер.

Известно, что Европейская комиссия готовится представить 19-й пакет санкций против России в среду, 17 сентября.

Однако в последнее время Венгрия стала препятствовать автоматическому продлению санкций, после того, как премьер Виктор Орбан почувствовал поддержку президента США Дональда Трампа.

Отметим, что ЕС оценивает убытки Москвы от международных санкций в 450 млрд долларов с 2022 года.

