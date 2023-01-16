RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Давление на РФ и ключевые проблемы: Зеленский провел переговоры с главой ОБСЕ

Фото: президент Украины Владимир Зеленский и глава ОБСЕ Буяр Османи (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с главой ОБСЕ, министром иностранных дел Северной Македонии Буяром Османи. Одной из тем обсуждений стало давление на Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Президент в ходе переговоров отметил, что Украина благодарна ОБСЕ за поддержку нашей страны, начиная с 2014 года, когда российские войска начали оккупацию.

Глава государства выразил надежду, что во время македонского председательства ОБСЕ будет использовать все средства для давления на Россию, в том числе в вопросе пресечения нарушений прав человека на временно оккупированных территориях.

"Нуждаемся в увеличении внимания ОБСЕ к двум ключевым проблемам: принудительной депортации женщин и детей на территорию РФ и условиям содержания украинских военнопленных. Это для нас очень важные вещи", - подчеркнул Зеленский.

Также он пригласил ОБСЕ принять участие в реализации украинской "формулы мира".

При этом Османи заверил, что вопрос безопасности Украины является главным приоритетом его председательства, а помощь нашей стране Северная Македония будет оказывать до победы над Россией.

Напомним, сегодня, 16 января, глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи прибыл с визитом в Киев.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийОБСЕОбмен пленнымиВойна России против Украины