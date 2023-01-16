Давление на РФ и ключевые проблемы: Зеленский провел переговоры с главой ОБСЕ

Президент в ходе переговоров отметил, что Украина благодарна ОБСЕ за поддержку нашей страны, начиная с 2014 года, когда российские войска начали оккупацию.

Глава государства выразил надежду, что во время македонского председательства ОБСЕ будет использовать все средства для давления на Россию, в том числе в вопросе пресечения нарушений прав человека на временно оккупированных территориях.

"Нуждаемся в увеличении внимания ОБСЕ к двум ключевым проблемам: принудительной депортации женщин и детей на территорию РФ и условиям содержания украинских военнопленных. Это для нас очень важные вещи", - подчеркнул Зеленский.

Также он пригласил ОБСЕ принять участие в реализации украинской "формулы мира".

При этом Османи заверил, что вопрос безопасности Украины является главным приоритетом его председательства, а помощь нашей стране Северная Македония будет оказывать до победы над Россией.