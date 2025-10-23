Давление на Путина усиливается: США ввели санкции против нефтяных гигантов РФ

Министерство финансов США через свое Управление контроля за иностранными активами (OFAC) ввело новые санкции против России, чтобы заставить Путина настроиться на серьезные переговоры по окончанию войны в Украине.

Санкции направлены на давление на российский энергетический сектор и ограничения доходов, которые Кремль использует для финансирования войны и поддержки экономики.

Новые санкции коснутся двух крупнейших российских нефтяных компаний - Rosneft и Lukoil, а также их многочисленных дочерних предприятий, занимающихся добычей, переработкой и продажей нефти и газа на территории России.

В список вошло более 30 подразделений обеих компаний, в том числе нефтяные месторождения, газовые и нефтеперерабатывающие заводы по всей стране.

Отныне все активы и интересы в собственности этих компаний, находящиеся в США или под контролем американских лиц, блокируются и подлежат обязательному уведомлению в OFAC. Нарушение санкций может привести к гражданской или уголовной ответственности, а иностранные финансовые учреждения, осуществляющие значительные операции с подсанкционными компаниями, рискуют попасть под вторичные санкции.

OFAC также подчеркнуло, что санкции не имеют целью наказание, а направлены на изменение поведения России и поощрение ее к мирным переговорам. Санкции могут быть пересмотрены или сняты в случае соблюдения законодательства США и соответствующих условий.

"Сейчас время остановить убийства и объявить немедленное прекращение огня. Из-за отказа президента Путина завершить эту бессмысленную войну казначейство вводит санкции против двух крупнейших нефтяных компаний России, которые финансируют военные действия Кремля. Мы призываем наших союзников присоединиться и соблюдать эти санкции", - отметил секретарь казначейства США Скотт Бессент.