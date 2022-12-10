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В оккупированном Скадовске солдаты РФ просят деньги у местных на содержание

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Херсон, Суббота 10 декабря 2022 13:30
В оккупированном Скадовске солдаты РФ просят деньги у местных на содержание Фото: в оккупированном Скадовске солдаты РФ просят деньги у местных на содержание (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Російські окупанти, які вдерлися в Україну, тепер просять фінансової допомоги в українців. Зокрема, такі оголошення можна побачити у захопленому Скадовську (Херсонська область).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Бердянск Сейчас".

"Во временно оккупированном Скадовске рашисты вместе со своими пособниками надеются, что местные поддержат их финансово. Не поленились даже напечатать объявление", - говорится в сообщении.

В оккупированном Скадовске солдаты РФ просят деньги у местных на содержание

Однако, как отмечают в сети, желающих среди местных не нашлось.

Как сообщалось, российские оккупанты переместили свою "администрацию" из Херсона на левый берег Днепра. Теперь она находится в захваченном Скадовске.

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Херсонская область
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