В оккупированном Скадовске солдаты РФ просят деньги у местных на содержание
Фото: в оккупированном Скадовске солдаты РФ просят деньги у местных на содержание (GettyImages)
Російські окупанти, які вдерлися в Україну, тепер просять фінансової допомоги в українців. Зокрема, такі оголошення можна побачити у захопленому Скадовську (Херсонська область).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Бердянск Сейчас".
"Во временно оккупированном Скадовске рашисты вместе со своими пособниками надеются, что местные поддержат их финансово. Не поленились даже напечатать объявление", - говорится в сообщении.
Однако, как отмечают в сети, желающих среди местных не нашлось.
Как сообщалось, российские оккупанты переместили свою "администрацию" из Херсона на левый берег Днепра. Теперь она находится в захваченном Скадовске.