Какое наказание за нарушение режима тишины предусмотрено в Украине: разъяснение адвоката
Во времена, когда ночной покой систематически нарушается внешними факторами, соблюдение режима тишины приобретает особое значение. Законодательство Украины предусматривает четкие нормы допустимого уровня шума и ответственность за их нарушение.
О том, какая ответственность предусмотрена в Украине за нарушение режима тишины, в комментарии РБК-Украина рассказала адвокат Адвокатского объединения "Дикси Лекс" Елена Бирюч.
Что считается шумом и каковы его допустимые пределы
Адвокат отмечает, что государственные санитарные нормы регулируют допустимые уровни шума в жилых и общественных помещениях в соответствии с Приказом Минздрава от 22 февраля 2019 года № 463. Под шумом понимают любой нежелательный звук, который мешает восприятию информации, нарушает сон и отдых, а также негативно влияет на здоровье и работоспособность человека.
В зависимости от времени суток и территории допустимый уровень шума в жилых помещениях варьируется в пределах 30-45 дБ.
Временные ограничения и запрещенные действия
Закон "О системе общественного здоровья" в статье 32 определяет, что на территории жилой застройки и в помещениях жилых домов действуют следующие ограничения:
- с 22:00 до 08:00 запрещены громкие возгласы, пение, использование звуковоспроизводящей аппаратуры и других источников шума;
- проведение ремонтных работ в будни разрешено только с 08:00 до 21:00, а в выходные и праздничные дни - круглосуточно запрещено;
- запрещается использование фейерверков, пиротехнических средств и проведение салютов.
Ответственность за нарушение тишины
Согласно статье 182 Кодекса Украины об административных правонарушениях, нарушение режима тишины влечет за собой штрафы:
- для граждан - от 85 до 255 гривен;
- для должностных лиц и субъектов хозяйствования - от 255 до 510 гривен;
- повторное нарушение в течение года - штраф в размере до 510 гривен для граждан и до 2550 гривен для юридических лиц.
Также закон предусматривает конфискацию техники, пиротехнических средств и других источников шума.
Как доказать факт нарушения
Бирюч отмечает, что для привлечения нарушителя к ответственности необходимо иметь не только протокол полиции, но и дополнительные доказательства: показания незаинтересованных лиц, видео- и аудиофиксацию, показатели приборов, измеряющих уровень шума.
Кроме административной ответственности, пострадавшие могут обратиться в суд в гражданском порядке с требованием устранить источник шума. Это может быть, например, обязательство демонтировать громкий генератор или кондиционер, мешающий нормальному отдыху жильцов.
Ранее РБК-Украина писало, могут ли в Украине штрафовать за использование генератора. Так, в нашей стране во время отключений электроэнергии малый и средний бизнес использует генераторы, однако их шум нередко вызывает недовольство жильцов. Соседи обращаются к правоохранителям с жалобами на нарушение режима тишины.
Также мы писали о проблеме шума в жилых районах Украины, в частности из-за громкой музыки, ночных вечеринок и работы заведений. Жители жалуются на нарушение режима тишины, а правоохранители фиксируют увеличение количества обращений. Также РБК-Украина объясняло, какие нормы регулируют уровень шума и какие штрафы грозят нарушителям.
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