Киевляне просят усилить борьбу с громким транспортом: что об этом говорит мэр

РБК-Украина рассказывает со ссылкой на ответ Киевского городского головы Виталия Кличко на петицию, усилят ли в Киеве борьбу с громким транспортом.

О чем просят киевляне

Жители Киева подали петицию, в которой просят столичные власти усилить контроль за соблюдением норм относительно уровня шума на дорогах. Согласно действующему решению Киевсовета 2022 года, передвижение по городу транспорта с громким выхлопом запрещено, однако жители жалуются, что многие водители продолжают игнорировать это правило, особенно в жилых кварталах.

Автор петиции отмечает, что соблюдение требований шумового контроля станет важным шагом для повышения качества жизни в Киеве, особенно с учетом условий военного положения. В августе 2023 года Верховная Рада рассмотрела законопроект о штрафах за громкий выхлоп в размере от 17 до 34 тысяч гривен, однако решение еще не принято. Жители призывают Киевсовет продемонстрировать свою лидерскую позицию, взяв вопрос под более строгий контроль и показав пример для других городов Украины.

Ответ столичных властей

Собирать подписи начали 26 августа 2024 и к 10 октября нынешнего года собрали 6 тысяч необходимых голосов. 6 ноября на портале появился ответ Киевского городского головы Виталия Кличко.

Киевский городской совет рассмотрел электронную петицию № 13161 о необходимости усиления контроля шума от транспорта в столице. Инициатива, набравшая необходимое количество подписей, получила поддержку Виталия Кличко.

Согласно действующему законодательству шум от автомобильного транспорта в населенных пунктах считается потенциально опасным для здоровья и требует регулирования. Киевсовет напомнил, что нарушение норм защиты населения от вредного влияния шума подпадает под административную ответственность, а протоколы за такие правонарушения имеют право составлять органы Национальной полиции.

Согласно решению Киевского городского совета от 2022 года, в столице действует запрет на передвижение транспортных средств с системой выпуска газов "прямоток" и другими выхлопными системами без шумопоглотителей. Нацполиции поручено активизировать меры по контролю за соблюдением норм в сфере защиты от шума на дорогах, что призвано улучшить качество жизни жителей Киева, особенно в условиях военного положения.