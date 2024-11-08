Киевляне просят усилить борьбу с громким транспортом: что об этом говорит мэр
Киевляне просят местные власти усилить контроль за соблюдением уровня шума на дорогах столицы. Соответствующая петиция набрала необходимое количество голосов. Мэр Киева Виталий Кличко дал ответ.
РБК-Украина рассказывает со ссылкой на ответ Киевского городского головы Виталия Кличко на петицию, усилят ли в Киеве борьбу с громким транспортом.
О чем просят киевляне
Жители Киева подали петицию, в которой просят столичные власти усилить контроль за соблюдением норм относительно уровня шума на дорогах. Согласно действующему решению Киевсовета 2022 года, передвижение по городу транспорта с громким выхлопом запрещено, однако жители жалуются, что многие водители продолжают игнорировать это правило, особенно в жилых кварталах.
Автор петиции отмечает, что соблюдение требований шумового контроля станет важным шагом для повышения качества жизни в Киеве, особенно с учетом условий военного положения. В августе 2023 года Верховная Рада рассмотрела законопроект о штрафах за громкий выхлоп в размере от 17 до 34 тысяч гривен, однако решение еще не принято. Жители призывают Киевсовет продемонстрировать свою лидерскую позицию, взяв вопрос под более строгий контроль и показав пример для других городов Украины.
Ответ столичных властей
Собирать подписи начали 26 августа 2024 и к 10 октября нынешнего года собрали 6 тысяч необходимых голосов. 6 ноября на портале появился ответ Киевского городского головы Виталия Кличко.
Киевский городской совет рассмотрел электронную петицию № 13161 о необходимости усиления контроля шума от транспорта в столице. Инициатива, набравшая необходимое количество подписей, получила поддержку Виталия Кличко.
Согласно действующему законодательству шум от автомобильного транспорта в населенных пунктах считается потенциально опасным для здоровья и требует регулирования. Киевсовет напомнил, что нарушение норм защиты населения от вредного влияния шума подпадает под административную ответственность, а протоколы за такие правонарушения имеют право составлять органы Национальной полиции.
Согласно решению Киевского городского совета от 2022 года, в столице действует запрет на передвижение транспортных средств с системой выпуска газов "прямоток" и другими выхлопными системами без шумопоглотителей. Нацполиции поручено активизировать меры по контролю за соблюдением норм в сфере защиты от шума на дорогах, что призвано улучшить качество жизни жителей Киева, особенно в условиях военного положения.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что по данным столичных властей, Киев готов к зимнему периоду: подготовлено 550 единиц снегоуборочной техники, включая машины, грузовики и бульдозеры, а также более 70 тысяч тонн песка и соли. Также сформировано 50 бригад для ручной уборки остановок и тротуаров, которые снабжены необходимым инвентарем.
Также мы писали, что11 ноября 2024 снимут самый большой флаг Украины из-за текущего ремонта флагштока. Планируемые работы включают замену канатов лебедки, тяговых и удерживающих канатов, техническое обслуживание и обследование поворотного механизма. Завершить ремонт планируется к 15 ноября.
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