Тишина - превыше всего: в Черновицкой области ограничили движение мотоциклов и мопедов

Одна из территориальных общин Черновицкой области решила ограничить движение шумного мототранспорта в населенных пунктах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию территориальной общины в Facebook.

Где именно ограничили движение громкого мототранспорта

Про решение исполнительного комитета насчет ограничения движения громкого мототранспорта в населенных пунктах сообщили в Глыбокской территориальной общине в Черновицком районе Черновицкой области.

"Во время, когда Украина ежедневно противостоит вражеским атакам, тишина приобретает особое значение", - напомнили гражданам.

Отмечается, что именно поэтому исполком Глыбокского поселкового совета принял решение ограничить движение мототранспорта с повышенным уровнем шума на территории населенных пунктов общины.

Общая карта автодорог Глыбокской ТО (иллюстрация: hlyboka-gromada.gov.ua)

Что предусматривают введенные ограничения

Согласно с введенными для водителей ограничениями, с 22:00 до 08:00 запрещено передвижение:

слишком "шумных" мотоциклов;

слишком "шумных" мотороллеров;

другого двухколесного транспорта, уровень шума которых превышает санитарные нормы (ДСТУ).

Кроме того, круглосуточно запрещено движение мототранспорта:

либо без исправной выхлопной системы;

либо с глушителями, которые усиливают шум.

Стоит отметить, что такие ограничения заработали на территории общины со вторника, 15 июля.

Сообщение о решении исполкома (инфографика: facebook.com/Hlybokaotg)

Как полиция будет контролировать "шумных" водителей

"Во время воздушных тревог и атак беспилотниками типа "Шахед" любой лишний шум может мешать вовремя среагировать или даже дезориентировать", - отметили в теробщине.

Уточняется, что громкий транспорт нарушает покой жителей, особенно уязвимых категорий - детей, пожилых людей, семей военных.

Гражданам сообщили также, что контроль за выполнением введенных ограничений возложен на органы Национальной полиции, которые:

будут осуществлять проверки и рейды в вечернее и ночное время;

будут реагировать на обращения граждан о нарушениях.

"Уважаемые водители! Просим не игнорировать эти правила. Уважение к тишине - это уважение к ближним", - подытожили в Глыбокской территориальной общине.

Публикация территориальной общины (скриншот: facebook.com/Hlybokaotg)