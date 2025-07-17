Тишина - превыше всего: в Черновицкой области ограничили движение мотоциклов и мопедов
Одна из территориальных общин Черновицкой области решила ограничить движение шумного мототранспорта в населенных пунктах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию территориальной общины в Facebook.
Где именно ограничили движение громкого мототранспорта
Про решение исполнительного комитета насчет ограничения движения громкого мототранспорта в населенных пунктах сообщили в Глыбокской территориальной общине в Черновицком районе Черновицкой области.
"Во время, когда Украина ежедневно противостоит вражеским атакам, тишина приобретает особое значение", - напомнили гражданам.
Отмечается, что именно поэтому исполком Глыбокского поселкового совета принял решение ограничить движение мототранспорта с повышенным уровнем шума на территории населенных пунктов общины.
Общая карта автодорог Глыбокской ТО (иллюстрация: hlyboka-gromada.gov.ua)
Что предусматривают введенные ограничения
Согласно с введенными для водителей ограничениями, с 22:00 до 08:00 запрещено передвижение:
- слишком "шумных" мотоциклов;
- слишком "шумных" мотороллеров;
- другого двухколесного транспорта, уровень шума которых превышает санитарные нормы (ДСТУ).
Кроме того, круглосуточно запрещено движение мототранспорта:
- либо без исправной выхлопной системы;
- либо с глушителями, которые усиливают шум.
Стоит отметить, что такие ограничения заработали на территории общины со вторника, 15 июля.
Сообщение о решении исполкома (инфографика: facebook.com/Hlybokaotg)
Как полиция будет контролировать "шумных" водителей
"Во время воздушных тревог и атак беспилотниками типа "Шахед" любой лишний шум может мешать вовремя среагировать или даже дезориентировать", - отметили в теробщине.
Уточняется, что громкий транспорт нарушает покой жителей, особенно уязвимых категорий - детей, пожилых людей, семей военных.
Гражданам сообщили также, что контроль за выполнением введенных ограничений возложен на органы Национальной полиции, которые:
- будут осуществлять проверки и рейды в вечернее и ночное время;
- будут реагировать на обращения граждан о нарушениях.
"Уважаемые водители! Просим не игнорировать эти правила. Уважение к тишине - это уважение к ближним", - подытожили в Глыбокской территориальной общине.
Публикация территориальной общины (скриншот: facebook.com/Hlybokaotg)
Напомним, ранее мы рассказывали, что слишком "громких" водителей в Украине предлагают строго наказывать. Соответствующий законопроект был зарегистрирован в Верховной Раде еще в начале августа 2023 года.
Кроме того, усилить борьбу с шумным транспортом просят власти жители Киева (соответствующая петиция набрала необходимое количество голосов в прошлом году).
Читайте также, какое наказание за нарушение режима тишины предусмотрено в Украине.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.