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Тиша - понад усе: у Чернівецькій області обмежили рух мотоциклів і мопедів

Четвер 17 липня 2025 10:32
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Тиша - понад усе: у Чернівецькій області обмежили рух мотоциклів і мопедів У Чернівецькій області ввели важливі обмеження для двоколісного транспорту (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Одна з територіальних громад Чернівецької області вирішила обмежити рух гучного мототранспорту в населених пунктах.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію територіальної громади у Facebook.

Де саме обмежили рух гучного мототранспорту

Про рішення виконавчого комітету щодо обмеження руху гучного мототранспорту в населених пунктах повідомили у Глибоцькій територіальній громаді в Чернівецькому районі Чернівецької області.

"У час, коли Україна щодня протистоїть ворожим атакам, тиша набуває особливого значення", - нагадали громадянам.

Зазначається, що саме тому виконком Глибоцької селищної ради схвалив рішення обмежити рух мототранспорту з підвищеним рівнем шуму на території населених пунктів громади.

Тиша - понад усе: у Чернівецькій області обмежили рух мотоциклів і мопедівЗагальна мапа автодоріг Глибоцької ТГ (ілюстрація: hlyboka-gromada.gov.ua)

Що передбачають запроваджені обмеження

Згідно із запровадженими для водіїв обмеженнями, з 22:00 до 08:00 заборонено пересування:

  • занадто "шумних" мотоциклів;
  • занадто "шумних" моторолерів;
  • іншого двоколісного транспорту, рівень шуму яких перевищує санітарні норми (ДСТУ).

Крім того, цілодобово заборонено рух мототранспорту:

  • або без справної вихлопної системи;
  • або з глушниками, які підсилюють шум.

Варто зазначити, що такі обмеження запрацювали на території громади з вівторка, 15 липня.

Тиша - понад усе: у Чернівецькій області обмежили рух мотоциклів і мопедівПовідомлення про рішення виконкому (інфографіка: facebook.com/Hlybokaotg)

Як поліція контролюватиме "шумних" водіїв

"Під час повітряних тривог і атак безпілотниками типу "Шахед" будь-який зайвий шум може заважати вчасно зреагувати або навіть дезорієнтувати", - наголосили у тергромаді.

Уточнюється, що гучний транспорт порушує спокій мешканців, особливо вразливих категорій - дітей, літніх людей, родин військових.

Громадянам повідомили також, що контроль за виконанням запроваджених обмежень покладено на органи Національної поліції, які:

  • здійснюватимуть перевірки й рейди у вечірній та нічний час;
  • реагуватимуть на звернення громадян щодо порушень.

"Шановні водії! Просимо не ігнорувати ці правила. Повага до тиші - це повага до ближніх", - підсумували у Глибоцькій територіальній громаді.

Тиша - понад усе: у Чернівецькій області обмежили рух мотоциклів і мопедівПублікація територіальної громади (скриншот: facebook.com/Hlybokaotg)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що занадто "гучних" водіїв в Україні пропонують суворо карати. Відповідний законопроект було зареєстровано у Верховній Раді ще на початку серпня 2023 року.

Крім того, посилити боротьбу з шумним транспортом просять владу мешканці Києва (відповідна петиція набрала необхідну кількість голосів минулого року).

Читайте також, яке покарання за порушення режиму тиші передбачене в Україні.

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