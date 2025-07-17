Тиша - понад усе: у Чернівецькій області обмежили рух мотоциклів і мопедів

Одна з територіальних громад Чернівецької області вирішила обмежити рух гучного мототранспорту в населених пунктах.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію територіальної громади у Facebook.

Де саме обмежили рух гучного мототранспорту

Про рішення виконавчого комітету щодо обмеження руху гучного мототранспорту в населених пунктах повідомили у Глибоцькій територіальній громаді в Чернівецькому районі Чернівецької області.

"У час, коли Україна щодня протистоїть ворожим атакам, тиша набуває особливого значення", - нагадали громадянам.

Зазначається, що саме тому виконком Глибоцької селищної ради схвалив рішення обмежити рух мототранспорту з підвищеним рівнем шуму на території населених пунктів громади.

Загальна мапа автодоріг Глибоцької ТГ (ілюстрація: hlyboka-gromada.gov.ua)

Що передбачають запроваджені обмеження

Згідно із запровадженими для водіїв обмеженнями, з 22:00 до 08:00 заборонено пересування:

занадто "шумних" мотоциклів;

занадто "шумних" моторолерів;

іншого двоколісного транспорту, рівень шуму яких перевищує санітарні норми (ДСТУ).

Крім того, цілодобово заборонено рух мототранспорту:

або без справної вихлопної системи;

або з глушниками, які підсилюють шум.

Варто зазначити, що такі обмеження запрацювали на території громади з вівторка, 15 липня.

Повідомлення про рішення виконкому (інфографіка: facebook.com/Hlybokaotg)

Як поліція контролюватиме "шумних" водіїв

"Під час повітряних тривог і атак безпілотниками типу "Шахед" будь-який зайвий шум може заважати вчасно зреагувати або навіть дезорієнтувати", - наголосили у тергромаді.

Уточнюється, що гучний транспорт порушує спокій мешканців, особливо вразливих категорій - дітей, літніх людей, родин військових.

Громадянам повідомили також, що контроль за виконанням запроваджених обмежень покладено на органи Національної поліції, які:

здійснюватимуть перевірки й рейди у вечірній та нічний час;

реагуватимуть на звернення громадян щодо порушень.

"Шановні водії! Просимо не ігнорувати ці правила. Повага до тиші - це повага до ближніх", - підсумували у Глибоцькій територіальній громаді.

Публікація територіальної громади (скриншот: facebook.com/Hlybokaotg)