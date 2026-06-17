Теневой рынок табака достиг 17,6% и может помешать вступлению в ЕС, – CEO JTI Украина

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Из-за нелегальных сигарет госбюджет в 2025 году потерял 26,5 млрд гривен , а в 2027 году потери могут достичь 32 млрд гривен.

, а в 2027 году потери могут достичь 32 млрд гривен. Негативная динамика: после пикового роста ''тени'' до 25,7% в 2023 году и временного падения до 12,6% в 2024-м, тренд вновь развернулся в отрицательную сторону.

после пикового роста ''тени'' до 25,7% в 2023 году и временного падения до 12,6% в 2024-м, тренд вновь развернулся в отрицательную сторону. Абсолютным лидером теневого сектора являются электронные сигареты – 93% этой продукции продается нелегально.

– 93% этой продукции продается нелегально. Основным драйвером роста нелегального бизнеса JTI называет отсутствие системного правоприменения со стороны контролирующих органов.

После открытия границ в рамках единого рынка ЕС нелегальная продукция из Украины может беспрепятственно попадать в Европу, где цена на сигареты значительно выше. По словам Александра Фаркоша, это принесет теневым игрокам сверхприбыль.

''Для ЕС это будет критично. Они четко рассчитывают свои налоги и акцизы. Если 20% нелегального рынка Украины появится, например, в той же Германии, то потери уже составят не 26 млрд гривен, а несколько миллиардов евро. И понесет их Евросоюз'', – подчеркнул гендиректор JTI Украина.

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Руководитель компании подчеркнул, что в 2025 году из-за ''тени'' госбюджет Украины уже потерял около 26,5 млрд гривен. Если ситуация не изменится, то из-за ежегодного роста акцизов и увеличения доходов теневиков в 2027 году потери только от нелегальных сигарет могут достичь 32 млрд гривен.

Среди причин роста нелегального рынка Фаркош назвал ежегодное повышение акцизов и отсутствие надлежащего правоприменения.

По его словам, в 2018 году доля нелегальных сигарет составляла менее 5%, но с началом полномасштабной войны она начала расти и в октябре 2023 года достигла рекордных 25,7%.

В 2024 году благодаря усиленному контролю со стороны государства и вниманию международных партнеров этот показатель удалось снизить до 12,6%. Однако в 2025–2026 годах тренд вновь развернулся в отрицательную сторону.

Фаркош также отметил, что помимо обычных сигарет, в тени находится 93% рынка электронных сигарет.

JTI Украина в 2025 году уплатила 45 млрд гривен налогов. Компания входит в десятку крупнейших налогоплательщиков страны. До войны JTI Украина поставляла продукцию в 22 страны.