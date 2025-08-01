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JTI Украина увеличила налоговые отчисления на 75%: названа сумма

Украина, Пятница 01 августа 2025 15:55
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JTI Украина увеличила налоговые отчисления на 75%: названа сумма Фото: JTI Украина увеличила налоговые отчисления на 75% (Getty Images)
Автор: Юлия Бойко

В первом полугодии 2025 года компания JTI Украина перечислила в государственный бюджет 21,2 млрд грн налогов. Это на 75% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз.

Основными факторами роста стали законодательные изменения - в частности, повышение ставок акцизного налога, а также улучшение операционных показателей компании и изменение валютного курса. Наибольшую долю в налоговых поступлениях традиционно составил акциз (16,4 млрд грн, +81% к первому полугодию 2024) и НДС (2,76 млрд грн, +73%) - результат стабильного спроса, адаптации к регуляторным изменениям и сбалансированного управления денежными потоками.

Существенный рост также зафиксирован по другим статьям: налогу на прибыль (+45%), таможенным платежам (+37%), ЕСВ (+24%), налогу на доходы физических лиц и военному сбору (+36%).

"В первом полугодии мы последовательно выполняли все требования налогового законодательства. Для нас это не только обязанность, а часть корпоративной ответственности - быть надежным партнером государства, особенно в условиях военного положения", - отметила финансовый директор JTI Украина Ольга Сулицкая.

Вместе с налоговыми обязательствами JTI Украина продолжает инвестировать в социальные инициативы. С начала 2022 года компания направила более 270 млн грн на поддержку сотрудников и общин, еще 6,3 млн долларов было привлечено благодаря проектам с JT Group.

В 2025 году проекты сконцентрированы в нескольких ключевых направлениях, имея целью повышение инклюзивности общин через улучшение доступности, благосостояния и внедрение программ долгосрочного воздействия.

Такой подход является ключевым в условиях, когда прозрачная и ответственная деятельность бизнеса формирует основу для экономического восстановления страны.

Как сообщалось, компания JTI Украина дополнительно инвестирует около 60 млн долларов в экономику Украины в течение ближайших трех лет.

Новая инвестиция связана с запуском нового продукта компании - устройства электрического нагрева табака Ploom X Advanced.

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