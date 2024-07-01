JTI Украина инвестирует 60 млн долларов в экономику Украины

Компания JTI Украина дополнительно инвестирует около 60 млн долларов в экономику Украины в течение ближайших трех лет. Новая инвестиция связана с запуском нового продукта компании - устройства электрического нагрева табака Ploom X Advanced.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

"Ploom X Advanced - новейший флагманский продукт JTI, разработанный в Калифорнии. Усовершенствован в Японии. Теперь в Украине. В основе работы девайса - запатентованная технология нагрева HeatFlow, равномерно нагревающая табак без горения и дыма. Сейчас продукт присутствует на 21 рынке мира. Ploom X Advanced уже завоевал приверженность миллионам потребителей, и мы рады предоставить эту возможность украинским потребителям", - сказала генеральный директор "JTI Украина" Светлана Шарамок.

Ploom X Advanced уже присутствует в продаже в Киеве. Также его можно будет приобрести на специализированном сайте и в брендовых точках продаж. В планах компании также расширение продаж по всей территории Украины.

По словам Светланы Шарамок, запуск нового продукта в Украине предусматривает дополнительные инвестиции в течение 2024-2026 годов.

"Новые инвестиции - это важный шаг для любого бизнеса даже в мирное время. Мы непреклонны в своей вере в будущее Украины, поэтому инвестируем в ее экономику сейчас, во время войны", - сказала генеральный директор JTI Украина.

Компания работает на рынке Украины 25 лет и уже инвестировала в экономику более 400 млн. долларов. Кроме того, JTI Украина является одним из крупнейших налогоплательщиков в бюджет страны. В 2023 году компания оплатила 24,7 млрд грн и вошла в топ-5 налогоплательщиков среди всех украинских компаний.

"Мы понимаем, что дополнительные инвестиции нужны Украине сейчас как никогда. И поддержка экономики страны в трудные времена - одна из важнейших задач бизнеса", - сказала Светлана Шарамок.

По ее словам, с начала полномасштабной войны компания сфокусировалась на безопасности и благополучии своих работников и их семей, выделяя на это большие средства.

"Но сейчас пора инвестировать также и в бизнес, усиливать позиции и продолжать вносить свой вклад в будущее нашей страны", - сказала генеральный директор JTI Украина.

Напомним, JTI Украина - один из самых крупных производителей табачных изделий в Украине. Входит в состав группы компаний Japan Tobacco International, международного табачного бизнеса группы компаний Japan Tobacco (штаб-квартира в г. Токио, Япония). В Украине компания работает с 1999 г. В центральном офисе в Киеве, региональных офисах и на фабрике в Кременчуге работает более 800 человек.

До начала широкомасштабной войны JTI Украина производила продукцию как для украинского, так и для 22 внешних рынков.