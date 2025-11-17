RU

Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Тимошенко призвала к наказанию причастных к коррупционным схемам в энергетике

Фото: лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила о необходимости привлечь к ответственности всех лиц, причастных к возможным коррупционным схемам в энергетическом секторе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление Юлии Тимошенко.

"Я считаю, что коррупция в воюющей стране - это ужасное, бесчеловечное и недопустимое явление. Все виновные и причастные должны быть жесточайше наказаны", - высказала мнение нардеп.

По словам Тимошенко, расследование и наказание причастных являются ключевым условием для возобновления доверия общества. Она также выразила позицию, что действующие модели управления государственными энергетическими предприятиями нуждаются в изменениях.

Лидер "Батькивщины" считает, что корпоративная реформа ограничила возможности государства влиять на управление монополиями и передала часть полномочий международным наблюдательным советам. Тимошенко отметила, что ее политическая сила была единственной, голосовавшей против соответствующих законопроектов.

Юлия Тимошенко призвала власть к решительным и радикальным шагам - наказать всех виновных и причастных к хищениям. Нардеп также предложила предоставить оппозиции право проверять финансовые отчеты государственных монополий и отчитаться перед гражданами о результатах такой проверки.

Кроме того, она называет необходимым устранить "лишние звенья в системе снабжения энергоресурсов" и коррупционную составляющую, что, по ее убеждению, позволит снизить тарифы для потребителей. Тимошенко также настаивает на пересмотре законов, связанных с корпоративным управлением, и возможной их отмене.

"Такой законопроект наша команда уже внесла в парламент. Будем требовать его немедленного принятия", - сообщила она.

Также Юлия Тимошенко выразила мнение, что избежать подобных скандалов в будущем может помочь более широкое привлечение различных парламентских политических сил к принятию решений "в интересах Украины, а не "избранных" должностных лиц".

Коррупционная схема в "Энергоатоме"

10 ноября НАБУ и САП объявили о разоблачении масштабной коррупционной схемы в государственном предприятии "Энергоатом". По данным следователей, речь идет о системном отмывании средств и незаконном обогащении, к которому были привлечены отдельные украинские чиновники.

После обнародования деталей дела президент Зеленский заявил о предстоящих кадровых перестановках в правительстве, которые будут касаться Министерства энергетики и Министерства юстиции - именно их руководители оказались в центре скандала.

На этом фоне министр юстиции Герман Галущенко подал заявление об отставке. Свои полномочия также досрочно сложила министр энергетики Светлана Гринчук. Обоих чиновников президент уже вывел из состава СНБО.

