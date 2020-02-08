Тимошенко: влада боїться людей і відмовляється проводити референдум

83% людей вважають, що рішення про розпродаж української сільськогосподарської землі має ухвалюватися не депутатами в сесійній залі, а громадянами на всенародному референдумі. Про це свідчать дані опитування, проведеного в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" з ініціативи голови партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко.

"У парламенті було зареєстровано вже декілька законів про референдум, які були підписані різними фракціями. Але партія "Слуга народу" відхилила їх. Голосування в студії підтверджує – українці прагнуть референдуму. Тому спочатку потрібно його провести і вже потім, як скажуть люди, так і діяти", - заявила Тимошенко.

Вона також додала, що замість розпродажу земель, потрібно спрямувати сили на розвиток вітчизняного фермерства, яке збільшить кількість робочих місць та позитивно вплине на економіку країни.

"Якщо ми один раз продамо землю, -ми будемо країною без робочих місць, фермерів, сіл, без можливості виробити органічну продукцію, ми не зможемо захистити продовольчу безпеку нашої держави й не зможемо більше бути економічно сильними. Земля - це не машина, це не квартира, її не можна "виробити" більше, аніж є зараз. Ми, українці, маємо цінувати те добро, яким наділені й не розбазарювати його бездумно, в інтересах купки олігархів. Землю треба берегти", - зазначила Юлія Тимошенко.

Як писало РБК-Украъна, раніше Юлія Тимошенко назвала розгляд поправок пропрезидентською фракцією в законопроект про продаж землі - імітація, яка не має нічого спільного з парламентаризмом.