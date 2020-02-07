Тимошенко назвала розгляд поправок в земреформу імітацією

Фото: Юлія Тимошенко (Віталій Носач, РБК-Україна)

За словами Тимошенко, в парламенті не відбувається обговорення закону

Розгляд поправок пропрезидентською фракцією в законопроект про продаж землі - імітація, яка не має нічого спільного з парламентаризмом. Про це заявила голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко під час брифінгу у Верховній Раді, передає кореспондент РБК-Україна.

"Жодного обговорення закону в залі не відбувається, здійснюється імітація парламентської діяльності. А реально закон про розпродаж сільськогосподарської землі вже затверджений за межами українського парламенту і навіть за межами України, у тому вигляді, який вигідний для зовнішнього замовника. Закон, який нам пропонують, написаний великими фінансовими структурами", - заявила Тимошенко.

За її словами, на засідання парламенту не пустили ні аграріїв, ні представників громадських організацій та профспілок. А поправки, які можуть захистити інтереси суспільства та вітчизняних фермерів - не розглядаються.

"Всі правки без винятку до закону про продаж землі, які спрямовані на підтримку фермерства, на проведення референдуму щодо продажу землі, які спрямовані на те, щоб прибрати іноземні банки як потенційного власника української землі, "слуги" ігнорують і голосують проти", - додала Тимошенко.

В свою чергу, Тимошенко закликала громадян зробити все можливе, щоб за межами парламенту знали, про те, що в містах, селах, районах, люди проти закону про розпродаж сільськогосподарської землі.

Вона додала, що фракція "Батьківщина" наполягає на тому, щоб спочатку був проведений референдум, щоб держава допомогла фермерському класу "стати на ноги", і лише згодом дозволяти обіг земель з винятковим правом викупу для фермерів, які працюють на землі. "Я прошу всі громадські організації, всі партії включитися в цю боротьбу. Це громадський обов’язок кожного українця", – резюмувала Тимошенко.

Як писало РБК-Україна, за словами голови фракції "Слуга народу" Дафида Арахамії, через тривалий розгляд закону "Про обіг землі" у Верховній раді затягнеться розгляд багатьох важливих законопроектів порядку денного.