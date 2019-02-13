Тимошенко: українці мають самі визначати, як їм жити

Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко зазначила, що новий Основний закон усуне вади нинішньої Конституції

Нова Конституція - це головна умова для побудови справедливої та сильної України, у ній мають бути чітко прописані нові правила та порядки життя людей і формування влади. Про це лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко заявила під час зустрічі з підприємцями в Івано-Франківську, повідомляє РБК-Україна з посиланням на перс-службу партії.

За її словами, змінити обличчя на посадах - недостатньо, потрібно повністю змінити всю систему управління державою, систему нашого життя в інтересах звичайних українців. І це може зробити лише один документ - Конституція.

Тимошенко зазначила, що новий Основний закон усуне вади нинішньої Конституції. Зокрема, буде зруйнована монополія на політичне управління.

"Всупереч світовому досвіду у нас повна монополія на політичне управління і вона в руках президента. Він вирішує, як жити, як ділити ресурси, немає колегіального управління і люди, які мають інтелект, досвід, на жаль, на маргінесі управління", - пояснила вона.

Тимошенко назвала неправильним те, що Україна кожні 5 років намагається на виборах витягнути щасливий білет, що завдяки політичній монополії нація поставлена в залежність від волі однієї особи.

За новою Конституцією, українське суспільство отримає справедливий суд, контроль над всіма гілками влади. За словами лідера "Батьківщини", контролюючі органи стануть незалежними. Окрім того, буде усунуто двовладдя між президентом і прем’єр-міністром України.

"Ми - країна двох керівників виконавчої гілки влади - президент і прем’єр. Із практично рівними правами впливу на міністрів і губернаторів", - зауважила Тимошенко.

Після президентських виборів, переконана вона, перше, що має зробити новий президент, - ухвалити Нову Конституцію на Всеукраїнському референдумі.