Тимошенко: в Україні страждають не корупціонери, а борці з ними

Фото: Юлія Тимошенко (Віталій Носач / РБК-Україна)

Тимошенко вимагає встановити причетних до нападу на українських журналістів

Напад на знімальну групу програми "Стоп корупції" вкотре підтвердив, що в Україні наразі страждають не корупціонери, а люди, які з ними борються і оприлюднюють факти причетності можновладців до злочинних дій. Про це заявила лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням Facebook.

"Ситуація у нас – унікальна. Якщо послухати президента та інших чиновників, то корупції в нас – хоч греблю гати. А от корупціонерів – нема геть, жодного… Нема кого карати", – написала лідер "Батьківщини".

Вона звернула увагу на те, що, за офіційними даними, за весь 2018 рік держава конфіскувала у корупціонерів аж 5 тисяч доларів.

"Як явище корупція цілком і скрізь присутня, а на рівні відповідальних та притягнутих до відповідальності – зась. Певно тому, що серед корупціонерів – всі "свої". Священні корови української корупції… А своїх "корів" чіпати гріх – вони потім погано дояться…", – пояснила Тимошенко.

Голова партії вимагає від влади і правоохоронних органів встановити причетних до нападу на українських журналістів.

"Нічого, зовсім скоро абстрактні розмови про корупцію припиняться і почнеться реальна боротьба з нею. Обіцяю!", – наголосила Тимошенко.