Тимошенко вимагає провести референдум щодо ринку землі

Тільки на всеукраїнському референдумі можна вирішувати долю української землі, а не пускати її "з молотка", як це намагається зробити пропрезидентська монобільшість, пришвидшуючи голосування законопроекту про ринок землі у четвер, 6 лютого. Про це заявила голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко під час виступу у Верховній Раді, передає кореспондент РБК-Україна.

"Тільки всенародний референдум може вирішити, що робити з землею. Все інше – профанація та обман України, тому прошу негайно це припинити", - сказала Тимошенко.

У той же час, Тимошенко впевнена, що влада намагається "продати українські сільськогосподарські угіддя іноземним аферистам".

"Те, що зараз відбувається, не має нічого спільного з парламентаризмом. В залі - жодного представника аграрних асоціацій та профспілок. На балкони загнали помічників "Слуг народу" і навіть заблокували вхід до парламенту людям, які були депутатами Верховної Ради попередніх скликань і які хотіли бути присутніми на цьому "шоу". Влада за спиною парламенту давно вирішила, що земля буде продаватися, і володітимуть нею іноземні банки", - додала Тимошенко.

Як писало РБК-Україна, Верховна рада України розглянула менше 20 правок до законопроекту про ринок землі і пішла на перерву до 16:00. Зокрема, в ході ранкового пленарного засідання парламентарії розглянули лише 15 поправок з 4 тисяч.

В свою чергу, під час ранкового засідання фракції "Слуга народу" президент Володимир Зеленський звернувся до народних депутатів з проханням проголосувати за законопроект в другому читанні за два дні.