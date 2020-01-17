Тимошенко вимагає від президента скасувати указ про призов 18-річних

Фото: Юлія Тимошенко

Указ президента про зменшення призовного віку суперечить обіцянкам

Указ президента про зменшення призовного віку українців суперечить обіцянкам про припинення війни та повернення окупованих територій. Про це заявила голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко в ефірі телеканалу NewsOne, передає РБК-Україна.

"Президент Зеленський видав указ, яким зменшив вік призову громадян України в армію з 20 років до 18. Таким чином президент хоче забирати наших хлопців на війну з 18 років. Це що, мир та спокій, який він приніс на Донбас, це повернення наших територій в рідну країну?0 – обурилася Юлія Тимошенко.

Лідер "Батьківщини" закликала президента Зеленського негайно скасувати ганебний указ та запровадити інший підхід до формування армії.

"Я зараз хочу звернутися до Зеленського – треба негайно скасувати указ про призов на війну 18-річних хлопців і просто зробити інший підхід. Повинна бути тільки професійна армія!" – наголосила Тимошенко.