Держбюджет за місяць недоотримав майже 5% доходів

Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

Недовиконання бюджету в лютому зменшилася у порівнянні з січнем

Доходи державного бюджету України за лютий 2020 року склали 71 664,3 млн грн, що на 4,7% або на 3 510,5 млн грн менше плану (75 174,9 млн грн). Про це повідомляє Державна казначейська служба України.

У той же час у порівнянні з лютим минулого року доходи зросли на 2,1% (на 1 444,4 млрд грн).

За даними Держказначейства, за січень-лютий доходи державного бюджету склали 122 632,8 млрд грн на 12,3% або на 17 229,0 млн грн менше плану (139 861,8 млн грн).

У порівнянні з січнем-лютим минулого року доходи скоротилися на 2,7% (на 2 137,9 млрд грн).

Як повідомляло РБК-Україна, доходи державного бюджету України за січень 2020 року склали 50 725,7 млн грн, що на 21,5% або на 13 859,5 млн грн менше плану (64 585,2 млн грн).

За даними Рахункової палати, з-за недоліків макроекономічного прогнозування, зокрема курсу гривні, недонадходження до державного бюджету в січні склали 2,3 млрд грн.