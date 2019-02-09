Тимошенко зібрала на мітингу у Києві понад 10 тисяч людей

Фото: Юлія Тимошенко (прес-служба)

У мітингу на Контрактовій площі взяли участь понад 10 тисяч людей

Кандидат на пост президента Юлія Тимошенко у суботу, 9 лютого, провела в Києві на Контрактовій площі масштабну зустріч із киянами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Батьківщини".

Лідер "Батьківщини" назвала 2019-й рік визначальним та закликала українців до єдності заради майбутнього.

"Сьогодні країна в такому стані, що питання стоїть дуже чітко: або ми докорінно міняємо всі умови нашого життя, всю систему влади, яка прогнила до крайньої межі, або ми наводимо лад у своїй державі, рятуємо країну від війни та бідності, або буде поставлено під дуже велику загрозу існування української нації", – звернулася Юлія Тимошенко до людей.

Голова партії попросила співгромадян згуртуватися заради недопущення фальсифікацій.

"Кожен підкуп має стати публічним. Ловіть їх, фотографуйте, пред’являйте. І хай вони знають, що земля горить під ногами. І скажіть людям, що вони не тисячу беруть, а самі у себе, у своїх дітей крадуть майбутнє", – заявила кандидат, запевнивши, що її команда має достаньмо сил, аби захистити вибір кожного українця.

Говорячи про захист держави, Тимошенко зазначила, що жінка-головнокомандувач буде ефективнішою для країни, аніж чоловік-корупціонер. Щонайменше, вона заявила, що особисто ніколи би не призначила кума Путіна Віктора Медведчука офіційним переговорником від України.

"Жінка – головнокомандувач не буде брати відкати з торгівлі зброєю за межі України. Не буде постачати на армію з відкатами зі своїх підприємств зброю та техніку, яка непридатна для використання. Жінка-головнокомандувач ніколи не створить такі умови для армії, коли в кінці року 30 тисяч кадрових військових не захотіли пролонгувати контракт і пішли з армії, тому що умови, які створили для наших вояків, неможливі", – запевнила лідер "Батьківщини".

Питання забезпечення переможного миру на умовах України, за словами Тимошенко, мають стати пріоритетним завданням нової влади.

Тимошенко заявила, що її команда, яка "єдина має план докорінних перетворень у всіх без винятку сферах життя – Новий курс України – планує розпочати його втілення вже наступного після перемоги дня".

"Епоха стагнації, руйнації і безладу повинна закінчитись, а розпочатись епоха становлення, процвітання, перемог, миру, економічного зростання і щастя наших людей. І я в це вірю!, – наголосила лідер партії.

Зустріч у Києві відбулася в межах всеукраїнського туру Тимошенко. Політик вже побувала на Чернігівській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Черкаській та Київській областях.

Наступного тижня Тимошенко вирушає на Західну Україну.