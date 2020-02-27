Тимошенко: зміна персоналій в урядових кріслах не виправить ситуації

Бажання президента України Володимира Зеленського провести зміни в складі уряду доводить провал політики нової команди. Про це заявила голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Людині, яка має в країні абсолютну владу і через яку зовнішнє управління здійснює колонізацію, зараз треба списати все недобре, що за дев’ять місяців відбулося в державі. Президент просто хоче змінити "бояр" і продовжувати ту ж саму стратегію по передачі України, її можливостей, ресурсів тим спекулянтам, які вже поклали на неї око", - наголосила лідер "Батьківщини".

Навіть зміна прем’єр-міністра, зауважила Юлія Тимошенко, не призведе до позитивних зрушень в країні, на які вже стомилися чекати люди. Політик нагадала, що 75% українців, згідно з даними соціологічних досліджень, сьогодні вважають, що країна рухається в неправильному напрямку.

"Що стосується безпосередньо Тігіпка, то для мене були і залишаються шоковими ті речі, які він робив у попередніх урядах. Він скасував всі соціальні програми, він підвищив вік виходу на пенсію для жінок – це була повністю антисоціальна політика", - додала Тимошенко.

Тимошенко переконана, що руйнівною для держави є сама стратегія нинішньої влади, спрямована на задоволення інтересів зовнішніх замовників.

"Зараз варто змінювати не стільці й людей на цих стільцях, бо це ситуацію не виправить. Нам сьогодні потрібно змінити докорінно той курс, яким рухається країна, і починати піднімати національну економіку. Це ключове, що зараз потрібно робити", - резюмувала Тимошенко.

Як писало РБК-Україна, президент Володимир Зеленський підтведив, що зустрічався з віце-прем'єром часів Віктора Януковичем Сергієм Тігіпком щодо роботи в уряді.

В Офісі президента і фракції "Слуга народу" в Раді багато претензій до діяльності Кабміну. В той самий час в уряді очікуються точкові перестановки.