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Тимошенко розповіла, як забезпечити молодь житлом та роботою

Новини » Вибори 2019    13.02.2019 - 10:52
Тимошенко розповіла, як забезпечити молодь житлом та роботою
Фото: Тимошенко в Івано-Франківську (прес-служба)

Тимошенко виступає за зміни в системі іпотечного кредитування

Зміни в системі іпотечного кредитування мають забезпечити молодим сім’ям можливість придбати власне житло. Про це Юлія Тимошенко заявила під час спілкування з молоддю в одному з нових житлових кварталів Івано-Франківська, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Батьківщини".

За словами Тимошенко, закон про іпотеку передбачатиме відсутність першого внеску при купівлі житла, адже він є непосильним для багатьох родин.

Також треба запровадити довгострокові кредити, щоб, як у розвинених країнах, сім’я могла повернути кредит за 15 і більше років. За таких умов, люди зможуть спокійно повертати кредит, він не руйнуватиме бюджет родин, впевнена Тимошенко. 

"У нас на повернення кредиту дають 3-5 років. Навіть тим родинам, які мають роботу, складно за цей термін все повернути", - пояснила лідер "Батьківщини".

Окрім того, переконана Тимошенко, потрібно змінити кредитну політику Національного банку. Це дозволить здешевити кредити: з нинішніх 20% річних до 3-4%, як у західних сусідів.

"Якщо така система буде запроваджена, молоді родини зможуть собі придбати житло", - підсумувала лідер "Батьківщини".

 

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