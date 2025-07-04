Тимошенко провела встречу с премьер-министром: что известно

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Юлии Тимошенко.

"Провела сегодня совещание с премьер-министром Шмыгалем. В первую очередь хотела разобраться, как работает модель питания, предложенная нашей ВСК по лечению и реабилитации военных", - рассказала она

Тимошенко напомнила, что эта ВСК была создана еще 2 года назад, и одной из важных ее задач стало привести систему питания раненых военных к стандартам НАТО.

"Мы много работали для того, чтобы сделать так, чтобы в гражданских больницах наши раненые герои хорошо питались - не на 39 гривен 70 копеек, а на 230 гривен. Сейчас 621 больница имеет отдельные контракты, благодаря которым поступают необходимые средства для обеспечения питания военных, которые там лечатся", - отметила она.

Тимошенко подчеркнула, что несмотря на то, что уже прошел год, она держит этот вопрос на личном контроле.

"Потому что это база. Выздоровление, лечение и реабилитация невозможны без качественного питания. Благодарна правительству за конструктивное сотрудничество, а команде ВСК - за эффективную работу", - добавила она.