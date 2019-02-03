ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Тимошенко взяла участь в літургії та чині інтронізації предстоятеля ПЦУ

Новини » Політика    03.02.2019 - 14:41
Тимошенко взяла участь в літургії та чині інтронізації предстоятеля ПЦУ
Фото: Юлія Тимошенко та митрополит Епіфаній (ba.org.ua)

Інтронізація Епіфанія відбулася сьогодні в Софії Київській

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко та депутати фракції взяли участь у літургії та чині інтронізації предстоятеля Православної церкви України Епіфанія, яка сьогодні відбулася в Софії Київській. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу партії.

"Щиро вітаю митрополита! Вітаю всіх парафіян, всіх віруючих зі створенням помісної православної церкви. Це дуже велика і значима подія, до якої український народ йшов кілька довгих і важких століть. Вірю, що попереду у нас шлях перемог та успіхів. Вірю в Україну! Вірю в нас усіх", - написала вона на своїй сторінці у Facebook.

Як зауважила кандидат у президенти України, дуже велично, зворушливо й символічно, що митрополит Епіфаній провів сьогодні службу на могилі великого патріарха Володимира: "Це дуже мудро і правильно".

Тимошенко також звернула увагу на те, що ця знакова для України та предстоятеля ПЦУ подія відбулася у день його народження.

На богослужінні були присутні константинопольські ієрархи, вище духовенство, керівництво країни, урядовці, народні депутати.

Тимошенко взяла участь в літургії та чині інтронізації предстоятеля ПЦУ

Фото: facebook.com/YuliaTymoshenko

Інтронізація Епіфанія: головне Українська церква відкрита до співпраці та діалогу, - Епіфаній
Новини України ПЦУТимошенко
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся