Тимошенко запропонувала план реакції на дії Росії

Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що Україна мусить вимагати від світу найжорсткіших санкцій у звязку з останніми діями Росії. Також вона закликала владу переглянути військову доктрину, збільшити міць ВСУ та підвищити грошове забезпечення захисникам і їхнім родинам.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Тимошенко з трибуни парламенту.
"Нам не треба шукати інші слова - вчора відбулося офіційне повномасштабне вторгнення російської армії на територію України, і ми мусимо діяти адекватно", - заявила Тимошенко.
На її переконання, вчорашні дії РФ - лише початок тиску, зазіхання на суверенітет і незалежність України. Тому потрібно невідкладно зробити декілька важливих кроків, щоб підготуватися до цього.
"Нам треба посилити й переглянути військову доктрину України, тому що загроза, яка у нас є, надовго. По-друге, нам потрібно негайно багатократно посилити нашу армію, і якщо президент сказав, що ми можемо у 2-3 рази збільшити міць нашої армії, переглянувши бюджет, треба це робити разом із переглядом військової доктрини. Також треба подбати про захисників і захисниць, які зараз в окопах захищають Україну. Мінімум в 3 рази підвищити грошове забезпечення і підтримку їхніх родин", - додала політик.
Крім того, за її словами, Україна має комплексно протидіяти агресії РФ, отримавши підтримку держав-союзників.
"Нам треба вимагати від наших західних партнерів втілення тих найжорсткіших санкцій, про які нам було обіцяно, якщо буде масштабне вторгнення. Нам треба діяти! Тероборона сьогодні одна з наших стратегій захисту. Ми мусимо діяти як одна команда - країна національної єдності, парламент національної єдності, суспільство національної єдності", - закликала Тимошенко.
Нагадаємо, вчора президент РФ Володимир Путін визнав незалежність так званих "ДНР" і "ЛНР". Після цього він підписав указ про введення російських військ на територію окупованого Донбасу.
Після чого вже сьогодні Британія розпочала екстрене урядове засідання щодо введення санкцій проти РФ.
Своєю чергою міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що вже настав час до введення Заходом санкцій проти Росії.