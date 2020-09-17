У Тимошенко пропонують свій план дій з наведення ладу у ЖКГ

Крім того, "Батьківщина" вимагає звіту уряду
Партія Юлії Тимошенко "Батьківщина" вимагає звіту уряду про ситуацію у сфері житлово-комунального господарства і пропонує свій план наведення ладу в галузі.
Про це заявив народний депутат, кандидат у мери столиці від "Батьківщини", Олексій Кучеренко під час брифінгу у Верховній раді.
"Потрібен звіт уряду за рік бездіяльності та повної безвідповідальності в цій сфері. Ми вимагаємо та хочемо побачити уряд у цій залі", - наголосив він.
Крім того, Кучеренко представив план дій "Батьківщини" у сфері ЖКГ, який складається з наступних пунктів:
"Головною метою плану "Батьківщини" є виведення галузі з глухого кута і встановлення справедливості для людей. Держава не мусить перекладати на українців свої обов’язки у сфері модернізації і енергоефективності житлових будинків", - підкреслив Кучеренко.
Нагадаємо, раніше "Батьківщина" офіційно заявила про висунення понад 45 тисяч кандидатів до рад усіх рівнів по всій країні.
Як відомо, місцеві вибори відбудуться в усіх регіонах України 25 жовтня 2020 року.