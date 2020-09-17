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У Тимошенко пропонують свій план дій з наведення ладу у ЖКГ

Автор: РБК-Україна

Крім того, "Батьківщина" вимагає звіту уряду

Партія Юлії Тимошенко "Батьківщина" вимагає звіту уряду про ситуацію у сфері житлово-комунального господарства і пропонує свій план наведення ладу в галузі.

Про це заявив народний депутат, кандидат у мери столиці від "Батьківщини", Олексій Кучеренко під час брифінгу у Верховній раді.

"Потрібен звіт уряду за рік бездіяльності та повної безвідповідальності в цій сфері. Ми вимагаємо та хочемо побачити уряд у цій залі", - наголосив він.

Крім того, Кучеренко представив план дій "Батьківщини" у сфері ЖКГ, який складається з наступних пунктів:

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  • Негайний звіт уряду щодо року роботи у сфері ЖКГ.
  • Повний публічний аудит тарифів, як на національному рівні, так і на рівні кожного міста та населеного пункту.
  • Негайне завершення повного обліку споживання комунальних послуг, передусім газу, тепла та інших (встановлення лічильників).
  • Створення прозорого, розумного і справедливого механізму реструктуризації боргів за спожиті послуги.
  • Негайне створення ефективної системи захисту споживачів у сфері.
  • Невідкладне проведення повного аудиту житлового фонду в кожному місті та в країні взагалі.
  • Проведення повномасштабної ефективної державної програми енергомодернізації, утеплення, ефективного використання ресурсів по кожному будинку та об’єкту комунальної інфраструктури.

"Головною метою плану "Батьківщини" є виведення галузі з глухого кута і встановлення справедливості для людей. Держава не мусить перекладати на українців свої обов’язки у сфері модернізації і енергоефективності житлових будинків", - підкреслив Кучеренко.

Нагадаємо, раніше "Батьківщина" офіційно заявила про висунення понад 45 тисяч кандидатів до рад усіх рівнів по всій країні.

Як відомо, місцеві вибори відбудуться в усіх регіонах України 25 жовтня 2020 року.

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