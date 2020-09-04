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"Батьківщина" оголосила про участь у місцевих виборах 25 жовтня

Київ, П'ятниця 04 вересня 2020 17:31
"Батьківщина" оголосила про участь у місцевих виборах 25 жовтня
Фото: представники "Батьківщини" (facebook.com)
Автор: РБК-Україна

Конференції партії, на яких відбуватимуться офіційні висунення, пройдуть з 15 по 24 вересня

Політична партія "Батьківщина" ухвалила офіційне рішення про участь у місцевих виборах 25 жовтня.

Про це повідомляє сайт політсили.

Як зазначають в партії, понад 45 тисяч кандидатів до місцевих рад, а також майже півтори тисячі кандидатів на очільників ОТГ - посади міських, сільських та селищних голів, представлятимуть "Батьківщина" на місцевих виборах.

Конференції, на яких відбуватимуться офіційні висунення, пройдуть з 15 по 24 вересня.

"Батьківщина" - єдина сила, спроможна врятувати нині державу, яку некомпетентна влада завела в економічну та соціальну кризу", - заявив у своєму виступі перший заступник голови партії, голова Виконавчого секретаріату політради партії Іван Кириленко.

Своєю чергою, Андрій Кожем’якін наголосив, що команда Юлії Тимошенко має всі підстави розраховувати на максимальну підтримку людей, як це було під час виборів до ОТГ в останні роки.

"Батьківщина" має найбільший досвід участі в виборчих кампаніях серед усіх потенційних учасників нинішніх місцевих виборчих перегонів, якісний план та професійних кандидатів. Ми маємо всі підстави розраховувати на переможний результат", - додав Кожем’якін.

Нагадаємо, починаючи з 2014 року, на виборах в об’єднаних територіальних громадах "Батьківщина" посідала перше місце за кількістю депутатів, обраних від партій.

Як відомо, місцеві вибори в Україні повинні пройти 25 жовтня.

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