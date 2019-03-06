Тимошенку пропонували 5 млн гривень за відмову балотуватися у президенти, - Луценко

Двох осіб затримали слідчі під час спроби передати кошти

Кандидату в президенты на выборах 2019 Юрию Тимошенко предлагали 5 млн гривен за отказ баллотироваться. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook генпрокурора Юрия Луценко.

Сообщается, что генпрокуратура совместно с Государственным бюро расследований (ГБР) и Службой безопасности Украины (СБУ) задержала двух человек, которые пытались вручить доллары в эквиваленте 5 млн грн Тимошенко за отказ баллотироваться.

Генпрокурор сообщил, что сам кандидат в президенты несколько дней назад после попыток повлиять на него обратился в ГПУ.

В настоящее время злоумышленники задержаны по статье 157 ч 3 ( препятствование осуществлению избирательного права). Луценко заявляет, что исполнители связаны с политиками.

РБК-Украина писало, что в Украине за минувшие сутки, 5 марта, Национальная полиция зарегистрировала 97 сообщений о нарушении избирательного процесса во время выборов.

Ранее сообщалось, в день выборов президента Украины, 31 марта, охранять общественную безопасность будет более 130 тысяч правоохранителей.