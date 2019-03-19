Тимошенко пропонує залучати інтелектуалів до управління країною

Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Українські інтелектуали мають працювати на розвиток своєї країни, вважає Тимошенко

Вітчизняні інтелектуали мають брати участь в управлінні країною і працювати на її розвиток. Про це Юлія Тимошенко сказала під час зустрічі з науково-технічною елітою у Харкові, де вона перебуває в межах передвиборчого туру Україною, повідомляє прес-служба "Батьківщини".

За словами Тимошенко, Україна має унікальний інтелектуальний потенціал, але досі не увійшла в 4 промислову революцію. І це в той час, коли на світових майданчиках обговорюють вже те, як будувати стосунки між людьми в епоху цієї революції.

"Нам треба негайно думати про те, як інтегруватися, стати частиною розвитку сучасного людства. Адже поки що знаходимось на узбіччі", – зауважила вона.

Кандидат зазначила, що в ініційованому нею та розробленому разом з кращими фахівцями країни Новому економічному курсі – програмі покрокових змін в країні – передбачено, як із застарілої сировинної моделі перейти до інноваційної економіки.

На думку Тимошенко, сьогодні Україна в інтелектуальній площині "умудрилися стати сировинним придатком світу".

"Ми не виробляємо готовий інтелектуальний продукт, ми працюємо на аутсорсинг, на якому потім хтось будує успішність своїх економік", – сказала Тимошенко.

Вона переконана, що держава має боротися за таланти та створювати умови для роботи талановитих українців на Батьківщині.

Тимошенко переконана, що треба дбати треба не лише про рівень доходів, а про всю систему життя, культуру, безкоштовну освіту, щоб створити можливості реалізувати себе кожному громадянину.