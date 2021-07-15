Тимошенко: правий проїзд траси на Бориспіль завершили у рекордні терміни, його відкриють у неділю

У найближчі вихідні буде відкрито рух відремонтованим правим проїздом автомагістралі "Київ - Бориспіль" в рамках президентської програми " Велике будівництво ". Роботи на цій частині траси завершують у рекордні терміни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенко.

"Роботи на ділянці дороги між Києвом та Борисполем почалися у червні. У рекордні строки, а саме за три тижні, завершено правий проїзд, який от-от вже буде відкритий для водіїв. Всю ж дорогу плануємо відкрити вже наприкінці серпня", - наголосив Тимошенко, який займається координацією програми "Велике будівництво".

Він повідомив, що за інфраструктурною програмою президента Володимира Зеленського до 30-ї річниці Незалежності завершать ще низку великих проєктів, серед яких маршрут "Київ - Кишинів", Південний обхід Дніпра, "дорога Єдності" "Стрий - Ізварине", дорога у Закарпатті Н-13 "Львів - Самбір - Ужгород" та інші.

Найближчими вихідними відкриваємо рух оновленим правим проїздом маршруту Київ — Бориспіль Сьогодні відбувся... Posted by Міністерство інфраструктури України on Thursday, July 15, 2021

Бориспільську трасу, яка веде до міжнародного аеропорту, оновлюють вперше за 17 років. У дорожніх роботах зайнято 150 працівників і 164 одиниць техніки, які працюють у режимі 24/7.

За словами міністра інфраструктури Олександра Кубракова, ця 17-кілометрова ділянка генерує один із найбільших показників трафіку в Україні - близько 85 тисяч автомобілів на добу.

"Для нас критично важливо підтримувати її у хорошому стані — і ми на тому етапі, коли експлуатаційного утримання вже не достатньо. Після проведення ремонту дорожнє покриття слугуватиме щонайменше 10 років. Також для контролю за перевантаженням у рамках проєкту тут встановимо майданчик зважування-в-русі", - заявив Кубраков.

Він підкреслив, що міжнародний аеропорт "Бориспіль" та маршрут від нього до столиці - це перше, що бачать іноземні туристи, які прибувають до столиці України. Тому стоїть завдання зробити їх взірцевими.

За планом робіт, у неділю, 18 липня, буде відкритий для руху після ремонту правий проїзд дороги, а на лівому розпочнуть дорожні роботи.