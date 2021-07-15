ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

"Дорогу єдності" у Львівській області відремонтують по всій протяжності, - ОДА

Новость на русском →
Львів, Четвер 15 липня 2021 12:48
"Дорогу єдності" у Львівській області відремонтують по всій протяжності, - ОДА Фото: дорогу Єдності відремонтують по всій Львівській області (loda.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Автомобільну дорогу М-30 "Стрий - Ізварине", відому як "дорога Єдності", на Львівщині відремонтують по всій протяжності - загалом це 42 кілометри, які проходять територією цієї області. Буде капітально відремонтовано також п’ять мостових переходів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Львівської ОДА.

Роботи на трасі, яка повинна з’єднати західні області України зі східними та протягнутись через усю країну, у межах програми президента "Велике будівництво" на Львівщині тривають цілодобово. Дорожники працюють від межі Івано-Франківської області у бік Ходорова та від Жидачева у бік Стрия.

"Дорога Єдності" - це один із важливих інфраструктурних об’єктів не лише Львівщини, а й країни в цілому, адже дорога "Стрий-Ізварине" - найкоротший та оптимальний маршрут, яким вже скоро можна буде комфортно добратися від Львівщини до Луганщини", - зазначив речник Служби автомобільних доріг у Львівській області Іван Бондар.

На трасі працює одразу декілька бригад дорожників, залучено 170 одиниць техніки. Вже заасфальтовано у нижньому шарі 12 км, а на двох мостах у Жидачеві та Залісках демонтують зруйновані елементи споруд.

Нагадаємо, раніше заступник голови Офісу президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що магістраль М-30 "Стрий-Ізварине" протяжністю майже 1400 км планується відкрити до 30-ї річниці Незалежності.

Читайте РБК-Україна в Google News
Велике будівництво дороги
NEWS
Аваков покинув посаду голови МВС. Рада прийняла відставку міністра
Аваков покинув посаду голови МВС. Рада прийняла відставку міністра
DAILY
ОАСК під прицілом. Що заважає владі ліквідувати Окружний адмінсуд Києва
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна ОАСК під прицілом. Що заважає владі ліквідувати Окружний адмінсуд Києва