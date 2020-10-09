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В Закарпатській області триває цілодобово ремонт траси Львів - Самбір - Ужгород

Ужгород, П'ятниця 09 жовтня 2020 11:17
В Закарпатській області триває цілодобово ремонт траси Львів - Самбір - Ужгород
Фото: ремонт доріг (facebook.com)
Автор: РБК-Україна

РВ Закарпатської області триває ремонт траси Львів - Самбір - Ужгород. Ремонтні роботи йдуть в рамках "Великого будівництва" цілодобово.

Про це повідомив Юрій Голик на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, дорога, що проходить неподалік від заповідних територій Західної України, давно була в незадовільному стані й потребувала оновлення.

На ділянці Ужок - Жорнава в Закарпатській області бригади вже зробили основу дороги, тепер там кладуть нове дорожнє полотно і вирівнюючий шар.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ремонт траси Дніпро - Кривий Ріг - Миколаїв проходить одночасно у двох областях.

Як відомо, в рамках "Великого будівництва", ініційованої президентом Зеленським, проходить будівництво, ремонт та реконструкція об'єктів соціальної інфраструктури в усіх регіонах України. Роботи стартували 1 березня.

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Новини України Транспорт дорогиЗакарпатська областьЮрій ГоликВелике будівництво
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