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Тимошенко: ми підтримаємо родини, які хочуть народжувати та виховувати дітей

Новини » Вибори 2019    12.02.2019 - 21:38
Тимошенко: ми підтримаємо родини, які хочуть народжувати та виховувати дітей
Фото: Юлія Тимошенко (прес-служба)

Тимошенко зауважила, що необхідні фінансові ресурси в бюджеті можна знайти

Молоді українські родини мають бути впевненими в своєму майбутньому і держава надаватиме їм разову допомогу при народженні дитини. Про це лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко заявила під час зустрічі з громадою Монастирищини (Тернопільська область), повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби партії.

Тимошенко звернула увагу на те, що наразі смертність в Україні вдвічі перевищує народжуваність. Саме тому, запевнила вона, після виборів буде відновлене надання допомоги батькам, яке існувало за її прем’єрства.

"Як це вже було, при народженні першої дитини родина отримуватиме 50 тис. грн, другої - 100 тис. грн, а після народження третьої і більше - 150 тис. грн", - повідомила Тимошенко.

"Давайте трохи поправимо демографічну ситуацію. Коли українців у світі стає менше, то світ стає гіршим", - зазначила вона.

Тимошенко зауважила, що необхідні фінансові ресурси в бюджеті можна знайти, "нам це під силу".

"Якщо ми подбаємо про те, щоб молоді люди знаходили себе на рідній землі, то все в нас буде добре", - підсумувала лідер "Батьківщини".

 

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