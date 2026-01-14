Юлия Тимошенко отреагировала на массовые обыски в ее партийном офисе

Реакция Тимошенко на обыски НАБУ и САП

По ее словам, в офисе работали более 30 вооруженных лиц, которые якобы не предъявили никаких процессуальных документов.

Тимошенко утверждает, что сотрудники офиса находились в здании в течение всей ночи.

Она назвала эти обыски "грандиозным пиар-ходом" и заявила, что во время следственных действий у нее изъяли рабочие телефоны, парламентские документы и личные средства, задекларированные в официальной декларации.

Тимошенко подчеркнула, что не признает выдвинутых обвинений и считает их безосновательными. Также политик предполагает, что это "политический заказ" против нее.

"Преследование и террор - мои будни на протяжении многих лет. Я уже давно ничего не боюсь, потому что знаю, что честна перед собой, перед людьми и Украиной. Меня никому не сломать и не остановить. И на этот раз мы снова докажем правду", - подчеркнула Тимошенко.

Что предшествовало

Напомним, 13 января в НАБУ сообщили, что лидер одной из фракций в украинском парламенте предлагал нардепам неправомерную выгоду за голосование "за" или "против" конкретных законопроектов.

Официально имя руководителя фракции не раскрывалось, однако в сети начали сообщать, что речь о Юлии Тимошенко.