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Тимошенко: після перезавантаження влади ми рухатимемося до Європи швидше

Новини » Вибори 2019    18.02.2019 - 14:53
Тимошенко: після перезавантаження влади ми рухатимемося до Європи швидше
Фото: Юлія Тимошенко (dw.com)

Тимошенко наголосила, що Україні потрібні глибокі, реальні зміни

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко наголосила, що використовує нагоду спілкування з партнерами України ще до виборів, бо впевнена, що новій владі буде треба діяти одразу, не витрачаючи часу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її інтерв'ю DW.

"На Україну очікує перезавантаження влади. В Україні буде новий президент. І наша команда має нагоду під час цієї Мюнхенської конференції поспілкуватися з ключовими лідерами, щоб сформувати бачення, як діяти після президентських виборів в Україні", - зазначила Тимошенко.

Вона також зазначила, що чинна влада лише декларує своє бажання вступити до ЄС і НАТО, але не здійснює необхідні для цього реформи.

"В світі сприймають Україну як найкорумпованішу державу Європи. Ми посідаємо останнє місце за рівнем доходів громадян. Зараз під час виборчої кампанії вся країна говорить про масовий підкуп голосів командою чинного президента, і навіть тисячу гривень, яку роздають, назвали іменем президента", - сказала лідер "Батьківщини".

Тимошенко наголосила, що Україні потрібні глибокі, реальні зміни на основі цінностей ЄС та НАТО, до яких українці і справді прагнуть приєднатися. Саме цього, за її словами, громадяни чекають від нової влади.

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