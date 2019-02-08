Тимошенко: патріотична риторика Порошенка є ганебною маніпуляцією

Фото: Юлія Тимошенко (РБК-Україна)

На думку Тимошенко, за спиною українців ведуться "переговори про капітуляцію"

Патріотична риторика чинного президента є ганебною маніпуляцією. Про це заявила Юлія Тимошенко в ефірі програми "Право на владу", повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу політсили.

На думку Тимошенко, президент, розповідаючи про те, що він виступає проти Путіна, в реальності "виконує всі умови Кремля".

"Він призначав Віктора Медведчука перемовником від України. Це було б можливо, якби вони були чужими людьми? Ніколи!", – наголосила вона.

Голова партії звернула увагу на те, що Віктор Медведчук пропонує план створення "автономії" на Донбасі, фактично відтворюючи вимоги Кремля.

"Це абсолютно неприпустимо. Це наша територія, це наша земля, так само, як і Крим, – це Україна", – заявила Юлія Тимошенко.

До того ж, зазначила кандидат у президенти, владна коаліція просуває ту ж ідею, але в іншій обгортці.

"Проголосовано закон про особливий статус Донецької та Луганської областей, за яким вони можуть призначати свої силові структури і розв’язувати питання незалежно від України. По суті, цим законом реально цю автономію затвердили", – обурилася вона, нагадавши, що "Батьківщина" не голосувала за цей документ.

Як наголосила Юлія Тимошенко, "за спиною українців ведуться, по суті, переговори про капітуляцію і за рахунок України вони збирають врегулювати певним чином інтереси агресора".

Вона нагадала, що Росія прагне "переформатувати" війну, яку вона розпочала проти України, видати агресію за громадянську війну, "де нібито українці один з одним воюють".

Лідер "Батьківщини" назвала приниженням України те, що "нас саджають за стіл переговорів не з лідерами країн-гарантів нашої незалежності, а з ватажками так званих "ЛНР" та "ДНР".

Голова партії переконана, для встановлення миру на Донбасі Україна має повернутися до Будапештського меморандуму, який підписували лідери США, Великобританія, Німеччина, а також Франція та Китай. Саме ці країни давали нам гарантії цілісності та непорушності кордонів, коли наша держава відмовлялась від третього за потужністю ядерного потенціалу світу, підкреслила політик.

"Будапештський меморандум – невід’ємна частина міжнародного права. Якщо його не виконуватимуть, це означатиме, що міжнародне право не працює. Один з пунктів меморандуму передбачає, якщо хтось порушує наші кордони, треба негайно сідати за стіл переговорів", – нагадала вона, додавши, що чинний президент не домігся початку таких переговорів.